Политика

Путин заявил, что санкции против нефтяных компаний стали для него неожиданностью

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек заявил, что санкции США против нефтяных компаний РФ стали для него неожиданностью.

«Я даже не понял, а что происходит-то», – сказал он. Он подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном после встречи на Аляске не было конфликтов.

22 октября США объявили о введении новых санкций против нефтяных компаний из России. Тогда же американский президент Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент США пояснил, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Путин после введения рестрикций заявлял, что «ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением». Он назвал новые санкции против Москвы, под которые попали нефтяные компании, серьезными и сказал, что определенные последствия будут, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.

