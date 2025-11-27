Газета
Путин подтвердил контакты с Будапештом по возможной встрече с Орбаном в Москве

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что с Будапештом ведутся контакты по возможной встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Об этом он заявил во время пресс-подхода по итогам визита в Бишкек.

Кроме того, он рассказал, что Россия ждет американских переговорщиков в Москве в первой половине следующей недели. Состав американкой делегации определит президент США Дональд Трамп, рассказал российский глава.

26 ноября Euronews сообщал, что Орбан собирается отправиться в Москву 28 ноября для встречи с Путиным. По данным телеканала, правительство Венгрии заявило, что «проинформирует общественность о программе премьера в установленном порядке». Темы переговоров также заранее не раскрывались.

