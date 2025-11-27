Газета
Путин: подписание документов с нынешним руководством Украины бессмысленно

Ведомости

Президент Владимир Путин заявил, что Москва не видит смысла подписывать какие-либо договоренности с нынешним украинским руководством. Об этом заявил на пресс-подходе после саммита ОДКБ. По его словам, Киев «допустил стратегическую ошибку», отказавшись проводить выборы.

Путин ранее неоднократно говорил о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий.

Российская сторона также неоднократно подчеркивала, что возможное подписание мирного соглашения с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и уже не может отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Россией.

25 ноября замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что для России важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины.

