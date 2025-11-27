Газета
НАТО изучает опыт финских ВВС в использовании дорог для посадки самолетов

НАТО изучает опыт финских ВВС, использующих дороги для взлета и посадки самолетов. Союзники заинтересовались уникальной финской системой дорожных взлетно-посадочных площадок. Она позволяет истребителям действовать с участков шоссе в случае кризиса и рассредоточивать авиацию для защиты от возможных ударов, сообщает Yle.

Финские ВВС на этой неделе проводят учения на дорожной базе в Миккели. Пилоты F/A-18 Hornet выполняют сотни взлетов и посадок с дороги, временно превращенной во взлетно-посадочную полосу. За маневрами следят представители стран НАТО, которые раньше не видели ничего подобного.

Командир Карельского авиационного крыла Томи Бем подчеркнул, что такая система – важный элемент финской обороны. Она позволяет технике не скапливаться в одном месте. Финляндия намерена расширять сеть дорожных площадок и надеется получить финансирование ЕС в рамках программы военной мобильности.

17 ноября стало известно, что на севере Финляндии в 100 км от границы с Россией начались артиллерийские учения. Учения под названием Northern Strike 225 пройдут на крупнейшем в Западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии. В них примут участие 2200 военных и 500 единиц техники.

