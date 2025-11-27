НАТО изучает опыт финских ВВС в использовании дорог для посадки самолетов

Финские ВВС на этой неделе проводят учения на дорожной базе в Миккели. Пилоты F/A-18 Hornet выполняют сотни взлетов и посадок с дороги, временно превращенной во взлетно-посадочную полосу. За маневрами следят представители стран НАТО, которые раньше не видели ничего подобного.