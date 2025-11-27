США приостановили рассмотрение дел афганских иммигрантов после стрельбы

Несмотря на заявления талибов о «мирной обстановке», правозащитные организации предупреждают, что бывшим госслужащим, журналистам и людям, сотрудничавшим с Западом, угрожают аресты, исчезновения и казни. В Пакистане давление также усиливается: за год оттуда депортировали более полумиллиона афганцев, а власти ужесточили проверки и задержания даже тех, кто имеет визы или документы управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).