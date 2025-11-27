США приостановили рассмотрение дел афганских иммигрантов после стрельбы
США приостановили рассмотрение всех заявлений на переселение от граждан Афганистана после инцидента со стрельбой в Вашингтоне. Об этом сообщил Reuters.
Президент Дональд Трамп назвал произошедшее актом террора и поручил провести проверку всех афганцев, въехавших в страну при администрации Джо Байдена.
Для десятков тысяч афганцев, ожидающих решения США в Пакистане, это фактически означает закрытие последнего безопасного маршрута. Многие из них уже прошли многоэтапные процедуры проверки и говорят, что возвращение в Афганистан после прихода талибов к власти смертельно опасно.
Несмотря на заявления талибов о «мирной обстановке», правозащитные организации предупреждают, что бывшим госслужащим, журналистам и людям, сотрудничавшим с Западом, угрожают аресты, исчезновения и казни. В Пакистане давление также усиливается: за год оттуда депортировали более полумиллиона афганцев, а власти ужесточили проверки и задержания даже тех, кто имеет визы или документы управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Днем 26 ноября в двух кварталах от Белого дома 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США. Двое солдат были ранены, один из них – в голову. Стрелявший также был ранен. Местные власти и федеральные органы назвали стрельбу целенаправленным нападением и сообщили, что подозреваемый задержан.