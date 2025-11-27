Путин покинул Бишкек
Президент РФ Владимир Путин покинул Бишкек, сообщил Кремль.
До самолета его проводил президент Киргизии Садыр Жапаров.
28 ноября Путин проведет встречу с участниками V Конгресса молодых ученых в «Сириусе». На встрече будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием научной инфраструктуры и подготовкой кадров, а также с улучшением мер поддержки молодых ученых.
Визит Путина в Бишкек продлился три дня. Он прибыл вечером 25 ноября. После прилета Путин вместе с Жапаровым возложили венки к Вечному огню на площади Победы, затем направились в резиденцию «Ала-Арча» на встречу тет-а-тет.
26 ноября в дворце «Ынтымак Ордо» прошли переговоры Путина и Жапарова. До начала встречи состоялась церемония официального приема. По итогам переговоров в Бишкеке они подписали совместное заявление об укреплении союзничества между странами. В тот же день в «Ала-Арче» прошла встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
27 ноября в Бишкеке прошло заседание Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе. В нем приняли участие Путин, Жапаров, Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. По итогам визита в Бишкек президент РФ выступил на пресс-конференции.