Путин покинул Бишкек

26 ноября в дворце «Ынтымак Ордо» прошли переговоры Путина и Жапарова. До начала встречи состоялась церемония официального приема. По итогам переговоров в Бишкеке они подписали совместное заявление об укреплении союзничества между странами. В тот же день в «Ала-Арче» прошла встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.