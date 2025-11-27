Путин: приезжающие в РФ мигранты должны быть готовы к жизни в российской среде
Тема трудовой миграции не должна вызывать раздражения у россиян, а приезжающие в РФ должны быть готовы к жизни в российской среде. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью киргизскому телеканалу «Номад ТВ».
По словам главы государства, нужно, чтобы у граждан РФ не вызывало раздражения все, что происходит вокруг темы миграции.
«Но для этого и те граждане Киргизии, которые хотели бы работать у нас, тоже были бы готовы к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее», – пояснил Путин (цитата по «РИА Новости»).
27 ноября Путин подвел итоги визита в Киргизию и саммита Организации Договора о коллективной безопасности в ходе пресс-конференции. Он отметил позитивную динамику российско-киргизских отношений и стабильную внутриполитическую ситуацию в республике, которая, по его словам, способствует росту интереса инвесторов.
Россия и Киргизия, как сообщил президент, развивают сотрудничество в инвестиционной, промышленной и энергетической сферах, а также в высокотехнологичных направлениях, включая искусственный интеллект. Российские ресурсы республика получает по минимальным ценам и без взимания пошлин, напомнил глава государства.