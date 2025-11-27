Фицо: Крым и новые территории останутся под контролем России

По словам Фицо, он с самого начала конфликта прогнозировал, что Украина не войдет в НАТО и выиграть конфликт военным путем у нее не получится. Россия, сказал премьер Словакии, выйдет победителем. При этом он выразил надежду, что кризис получится разрешить мирными переговорами, в которых Украина будет участвовать, а Евросоюз не будет мешать.