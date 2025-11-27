Газета
Фицо: Крым и новые территории останутся под контролем России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что Крым и новые регионы останутся под контролем России.

«Когда мы сказали, что этот спор нельзя будет уладить без какого-то территориального урегулирования, все охали. Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Фицо, он с самого начала конфликта прогнозировал, что Украина не войдет в НАТО и выиграть конфликт военным путем у нее не получится. Россия, сказал премьер Словакии, выйдет победителем. При этом он выразил надежду, что кризис получится разрешить мирными переговорами, в которых Украина будет участвовать, а Евросоюз не будет мешать.

11 ноября Фицо заявил, что передача российских активов Киеву затянет окончание российско-украинского конфликта на два года. Премьер-министр добавил, что Словакия «не будет участвовать ни в одной юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.

