Фицо: Крым и новые территории останутся под контролем России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что Крым и новые регионы останутся под контролем России.
«Когда мы сказали, что этот спор нельзя будет уладить без какого-то территориального урегулирования, все охали. Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Фицо, он с самого начала конфликта прогнозировал, что Украина не войдет в НАТО и выиграть конфликт военным путем у нее не получится. Россия, сказал премьер Словакии, выйдет победителем. При этом он выразил надежду, что кризис получится разрешить мирными переговорами, в которых Украина будет участвовать, а Евросоюз не будет мешать.
11 ноября Фицо заявил, что передача российских активов Киеву затянет окончание российско-украинского конфликта на два года. Премьер-министр добавил, что Словакия «не будет участвовать ни в одной юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.