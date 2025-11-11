Газета
Главная / Политика /

Фицо: конфликт на Украине может затянуться на два года

Это произойдет при передаче российских активов Киеву
Ведомости

Передача российских активов Киеву приведет к затягиванию российско-украинского конфликта на два года, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Мы хотим положить конец [конфликту] или разжигаем его? Мы собираемся выделить Украине 140 млрд евро на продолжение конфликта. Что это значит? Что это продлится как минимум еще два года», – сказал он (цитата по The European Conservative).

Фицо заявил, что Словакия «не будет участвовать ни в одной юридической или финансовой программе», направленной на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.

Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию использовать замороженные активы РФ

Политика / Международные отношения

8 ноября словацкий премьер также заявил, что его страна не поддержит инициативу ЕС по использованию активов РФ. Он указал, что при передаче замороженных активов «они никогда не вернутся».

Скептически к передаче замороженных активов РФ Украине относятся и в Бельгии. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пояснял, что правительство Бельгии не получило достаточных гарантий для защиты страны от потенциальных финансовых и правовых рисков в случае размораживания российских средств. 

На передаче активов настаивает Еврокомиссия. По ее убеждению, использование активов не повлечет юридических последствий. Сейчас Украина получает доходы от замороженных средств РФ.

