Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Правительство РФ одобрило соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией

Ведомости

Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с Саудовской Аравией. Распоряжение доступно на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе поручается МИД России провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить изменения в проект. При достижении договоренностей вице-премьер Александр Новак подпишет соглашение от имени правительства РФ.

Если документ будет подписан, то граждане смогут находиться на территории другой страны в течение 90 дней без специальной визы. Соглашение вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении всех процедур.

23 июня директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что особое значение Россия придает заключению безвизовых соглашений еще с двумя странами – Саудовской Аравией и Малайзией. По оценкам Минэкономразвития, это может увеличить турпоток из этих стран в 2–3 раза.

Всего россияне могут посещать без визы 125 стран и территорий. Это включает 79 стран, с которыми установлены безвизовые соглашения, и 46 стран, предоставляющих возможность получения визы по прибытии или через электронную визу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь