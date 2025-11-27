Правительство РФ одобрило соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией
Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с Саудовской Аравией. Распоряжение доступно на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе поручается МИД России провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить изменения в проект. При достижении договоренностей вице-премьер Александр Новак подпишет соглашение от имени правительства РФ.
Если документ будет подписан, то граждане смогут находиться на территории другой страны в течение 90 дней без специальной визы. Соглашение вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении всех процедур.
23 июня директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что особое значение Россия придает заключению безвизовых соглашений еще с двумя странами – Саудовской Аравией и Малайзией. По оценкам Минэкономразвития, это может увеличить турпоток из этих стран в 2–3 раза.
Всего россияне могут посещать без визы 125 стран и территорий. Это включает 79 стран, с которыми установлены безвизовые соглашения, и 46 стран, предоставляющих возможность получения визы по прибытии или через электронную визу.