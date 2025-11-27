Politico: в ЕС не считают 20-й пакет санкций против РФ приоритетным

Запрет на импорт СПГ будет вводиться поэтапно: по краткосрочным контрактам – через шесть месяцев, по долгосрочным – с 1 января 2027 г. Также под санкции попали еще 118 судов так называемого «теневого флота». Кроме того, власти ЕС ввели запрет на перестрахование бывших в употреблении российских самолетов и судов.