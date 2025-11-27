Politico: в ЕС не считают 20-й пакет санкций против РФ приоритетным
Работу над 20-м пакетом антироссийских санкций в Евросоюзе не считают приоритетной и планируют вернуться к обсуждению уже после новогодних праздников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, до конца года активных действий по новым рестрикциям не ожидается. «Они сейчас не являются приоритетом», – сказал один из неназванных должностных лиц.
23 октября ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России. Он затрагивает энергетическую инфраструктуру, импорт СПГ, крупнейшие нефтяные компании и судоходство. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что меры предусматривают запрет на импорт СПГ и запрет транзакций с крупнейшими российскими нефтяными компаниями.
Запрет на импорт СПГ будет вводиться поэтапно: по краткосрочным контрактам – через шесть месяцев, по долгосрочным – с 1 января 2027 г. Также под санкции попали еще 118 судов так называемого «теневого флота». Кроме того, власти ЕС ввели запрет на перестрахование бывших в употреблении российских самолетов и судов.