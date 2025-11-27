Зеленский анонсировал «важные переговоры» по урегулированию конфликта
Украинская и американская делегации в конце недели продолжат согласование положений мирного плана, а на следующей неделе пройдут переговоры с участием президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.
Украинский лидер заявил, что стороны «уже в конце недели продолжат приближать пункты, которые есть по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности». По его словам, состоится встреча делегаций, а украинская сторона будет «хорошо подготовлена и настроена на предметную работу». Он добавил, что Киев поддерживает постоянный контакт с США и европейскими партнерами.
«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня. И мы готовим твердую почву для таких переговоров», – добавил он в конце обращения.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в целом согласна рассматривать план США как возможную основу будущих договоренностей при условии его дальнейшей проработки и уточнения. Глава страны также сообщил, что в начале следующей недели Москва ждет американских переговорщиков. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский и представители МИДа. Состав американской стороны определит президент США Дональд Трамп.
Путин указал, что подписание документов с нынешним руководством Украины он считает юридически бессмысленным из-за отсутствия там выборов. По его словам, для Москвы важнее международное признание новых территорий, и этот вопрос РФ намерена обсуждать в переговорах с США.