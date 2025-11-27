Зеленский анонсировал «важные переговоры» по урегулированию конфликта

Украинский лидер заявил, что стороны «уже в конце недели продолжат приближать пункты, которые есть по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности». По его словам, состоится встреча делегаций, а украинская сторона будет «хорошо подготовлена и настроена на предметную работу». Он добавил, что Киев поддерживает постоянный контакт с США и европейскими партнерами.