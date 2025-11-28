Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кабул и Москва обсуждают привлечение мигрантов в агросектор России

Ведомости

Афганистан ведет переговоры с российскими властями о возможном привлечении своих граждан для работы в сельскохозяйственном секторе России. Об этом сообщил посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан «РИА Новости» на полях III Астраханского международного форума МТК «Север – Юг – Новые горизонты».

Посол выразил надежду, что этот вопрос будет обсуждаться и дальше. По его словам, если получится договориться о привлечении афганских рабочих к сельскому хозяйству, то «будем работать и в других сферах».

Посол уточнил, что конкретные договоренности пока не достигнуты, но стороны продолжают диалог. Ранее афганская делегация обсуждала эту тему с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время визита в республику.

27 ноября президент России Владимир Путин в интервью киргизскому телеканалу «Номад ТВ» заявил, что тема трудовой миграции не должна вызывать раздражения у россиян. По его словам, приезжающие в РФ должны быть готовы к жизни в российской среде.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её