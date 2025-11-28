Трамп признал, что США уступают России по количеству ледоколов
США значительно отстают от России по числу ледоколов. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в Белом доме. Трансляция велась на YouTube.
По его словам, у Вашингтона фактически только один такой корабль, тогда как у Москвы – 48. «Это просто смехотворно», – сказал он.
Трамп добавил, что строительство американского ледокола обходится настолько дорого, что сопоставимо с заказом 11 аналогичных судов в Финляндии. «Мы заказали 11 ледоколов в Финляндии. Если мы построим один, это обойдется нам почти в ту же сумму, что и 11. И каждый из этих 11 будет намного лучше. Это не кажется хорошим вариантом», – заявил он.
18 ноября президент Владимир Путин заявил, что Россия остается единственной в мире страной, способной серийно строить надежные атомные ледоколы.
По данным Кремля, всего сегодня в составе ледокольного флота России 34 дизельных и восемь атомных ледоколов. 27 марта Путин призывал нарастить производство ледоколов в России.