Трамп признал, что США уступают России по количеству ледоколов

Трамп добавил, что строительство американского ледокола обходится настолько дорого, что сопоставимо с заказом 11 аналогичных судов в Финляндии. «Мы заказали 11 ледоколов в Финляндии. Если мы построим один, это обойдется нам почти в ту же сумму, что и 11. И каждый из этих 11 будет намного лучше. Это не кажется хорошим вариантом», – заявил он.