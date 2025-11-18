Путин принял участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград»

Ледоколы проекта 22220 оснащены реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200». Она почти в два раза легче и компактнее ядерных энергетических установок атомоходов предыдущих серий. Длина каждого судна составляет 173,3 м, ширина – 34 м, высота – 15,2 м. Мощность достигает 60 МВт, что позволяет развивать скорость до 22 узлов на чистой воде. Ледоколы способны проходить льды толщиной до 3 м. Их расчетный срок службы – 40 лет.