Путин принял участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград»Президент назвал Россию единственной страной, способной серийно строить ледоколы
Россия остается единственной в мире страной, способной серийно строить надежные атомные ледоколы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принявший участие по видеосвязи в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград».
По словам президента, «Сталинград» станет шестым серийным кораблем в проекте 22220. Головной ледокол «Арктика» и три серийных судна – «Сибирь», «Урал» и «Якутия» – уже работают в арктических водах. Также продолжается строительство еще двух ледоколов – «Чукотка» и «Ленинград».
Президент отметил, что впереди большой объем работ, однако выразил уверенность, что строительство будет идти в плановом ритме.
«Задача перед нами, без преувеличения, историческая. Важно последовательно усилить позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока. И, конечно, от ледоколов, судов высокого ледового класса, от развития инфраструктуры арктических портов прямо зависит комплексное обустройство арктических городов и поселков, создание здесь новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей», – пояснил президент.
Новый ледокол получил имя в честь победы советских войск в Сталинградской битве. Церемонию приурочили к 19 ноября – дню начала контрнаступления под Сталинградом в 1942 г.
Ледоколы проекта 22220 оснащены реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200». Она почти в два раза легче и компактнее ядерных энергетических установок атомоходов предыдущих серий. Длина каждого судна составляет 173,3 м, ширина – 34 м, высота – 15,2 м. Мощность достигает 60 МВт, что позволяет развивать скорость до 22 узлов на чистой воде. Ледоколы способны проходить льды толщиной до 3 м. Их расчетный срок службы – 40 лет.
По данным Объединенной судостроительной корпорации, при строительстве этих ледоколов используются инновационные решения, не применявшиеся до этого на судах с ядерными энергетическими установками. Так, переменная осадка позволяет ледоколам данного проекта эффективно обеспечивать навигацию по Северному морскому пути и работать на мелководных участках Енисея и Обской губы.
По данным Кремля, всего сегодня в составе ледокольного флота России 34 дизельных и восемь атомных ледоколов. 27 марта Путин призывал нарастить производство ледоколов в России. С таким заявлением глава государства выступил на VI Арктическом форуме, проходившем в Мурманске.