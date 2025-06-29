Путин назвал наращивание группировки атомных ледоколов приоритетом РФ

Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, говорил Путин в марте на пленарном заседании Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске. Президент заявил о необходимости укреплять позиции РФ и вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные. Он напомнил, что четыре из них – новейшей серии 22220 – уже выполняют задачи в Арктике, строятся еще три атомохода этой серии – «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград», а также ледокол «Россия».