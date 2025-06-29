Путин назвал наращивание группировки атомных ледоколов приоритетом РФ

Путин назвал наращивание группировки атомных ледоколов приоритетом РФПрезидент поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Сейчас перед судостроительной отраслью страны, как отметил президент, стоят «масштабные, востребованные временем» задачи, которые важны для обеспечения безопасности морских рубежей и сбалансированного развития флота. Среди них обновление производственных мощностей, освоение конкурентных технологий, углубление международной кооперации и подготовка квалифицированных кадров.
Особым приоритетом судостроительной отрасли Путин назвал наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути. Ожидается, что вклад в эту работу внесет Объединенная судостроительная корпорация и другие российские предприятия, подчеркнул глава государства.
Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, говорил Путин в марте на пленарном заседании Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске. Президент заявил о необходимости укреплять позиции РФ и вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные. Он напомнил, что четыре из них – новейшей серии 22220 – уже выполняют задачи в Арктике, строятся еще три атомохода этой серии – «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград», а также ледокол «Россия».