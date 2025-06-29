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Путин назвал наращивание группировки атомных ледоколов приоритетом РФ

Президент поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником
Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Сейчас перед судостроительной отраслью страны, как отметил президент, стоят «масштабные, востребованные временем» задачи, которые важны для обеспечения безопасности морских рубежей и сбалансированного развития флота. Среди них обновление производственных мощностей, освоение конкурентных технологий, углубление международной кооперации и подготовка квалифицированных кадров.

Особым приоритетом судостроительной отрасли Путин назвал наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути. Ожидается, что вклад в эту работу внесет Объединенная судостроительная корпорация и другие российские предприятия, подчеркнул глава государства.

Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, говорил Путин в марте на пленарном заседании Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Мурманске. Президент заявил о необходимости укреплять позиции РФ и вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные. Он напомнил, что четыре из них – новейшей серии 22220 – уже выполняют задачи в Арктике, строятся еще три атомохода этой серии – «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград», а также ледокол «Россия».

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