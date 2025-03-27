Путин призвал нарастить производство ледоколов в России

Путин призвал нарастить производство ледоколов в РоссииС таким заявлением глава государства выступил на VI Арктическом форуме в Мурманске
России следует вводить больше ледоколов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на VI Арктическом форуме в Мурманске.
Глава государства отметил, что Россия уже имеет самый большой ледокольный флот в мире, а атомные ледоколы есть только у России.
«Нам нужно усиливать эти позиции. Вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России – ни у кого в мире такого флота нет», – сказал он.
Президент отметил, что четыре атомных ледокола уже выполняют задачи в Арктике, еще три находятся на стадии строительства. Путин также поручил правительству расширить возможности портов в Арктике и рассмотреть вопрос строительства новых гаваней на Севере.
В мае 2024 г. первый вице-премьер Денис Мантуров объявил, что строительство ледокола «Россия» ориентировочно будет завершено к 2030 г. Ледокол «Россия» – головной атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт, строящийся на ССК «Звезда».
Перед началом строительства «Лидер» (ЛК-120) позиционировался как самый современный и мощный атомный ледокол в мире, который способен обеспечить круглогодичную навигацию по всему Северному морскому пути.