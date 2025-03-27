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Путин призвал нарастить производство ледоколов в России

С таким заявлением глава государства выступил на VI Арктическом форуме в Мурманске
Ведомости

России следует вводить больше ледоколов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на VI Арктическом форуме в Мурманске.

Глава государства отметил, что Россия уже имеет самый большой ледокольный флот в мире, а атомные ледоколы есть только у России.

«Нам нужно усиливать эти позиции. Вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России – ни у кого в мире такого флота нет», – сказал он. 

Президент отметил, что четыре атомных ледокола уже выполняют задачи в Арктике, еще три находятся на стадии строительства. Путин также поручил правительству расширить возможности портов в Арктике и рассмотреть вопрос строительства новых гаваней на Севере.

В мае 2024 г. первый вице-премьер Денис Мантуров объявил, что строительство ледокола «Россия» ориентировочно будет завершено к 2030 г. Ледокол «Россия» – головной атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт, строящийся на ССК «Звезда».

Перед началом строительства «Лидер» (ЛК-120) позиционировался как самый современный и мощный атомный ледокол в мире, который способен обеспечить круглогодичную навигацию по всему Северному морскому пути. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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