Мантуров: ледокол «Россия» будет построен к 2030 году

Первый вице-премьер добавил, что на Балтийском заводе продолжается работа над производством серии атомных ледоколов мощностью 60 МВт. В акватории морей Северного Ледовитого океана уже работают атомоходы «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Ледокол «Якутия» по плану должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2024 г., строительство еще трех ледоколов будет завершено с 2026 по 2030 гг.