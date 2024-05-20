Мантуров: ледокол «Россия» будет построен к 2030 году
Строительство ледокола «Россия» ориентировочно будет завершено к 2030 г. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе оперативного совещания в правительстве.
«Самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде», единственный в своем роде в мире, 120 МВт, – «Россия», который тоже должен быть построен ориентировочно к 2030 г.», – сказал Мантуров.
Первый вице-премьер добавил, что на Балтийском заводе продолжается работа над производством серии атомных ледоколов мощностью 60 МВт. В акватории морей Северного Ледовитого океана уже работают атомоходы «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Ледокол «Якутия» по плану должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2024 г., строительство еще трех ледоколов будет завершено с 2026 по 2030 гг.
В марте 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что в правительстве обсуждался «обоснованный пересмотр стоимости и сроков» сдачи атомного ледокола «Россия», который по госконтракту строит судостроительный комплекс «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края. Информацию изданию подтвердил представитель Минпромторга. Речь шла о срыве поставок ряда комплектующих – паротурбинных установок (ПТУ), крупных отливок и т. д.
Ледокол «Россия» – головной атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт, строящийся на ССК «Звезда». Перед началом строительства «Лидер» (ЛК-120) позиционировался как самый современный и мощный атомный ледокол в мире, который способен обеспечить круглогодичную навигацию по всему Северному морскому пути. Он должен был стать символом первенства России в освоении Арктики.
В феврале сообщалось, что в состав отечественного ледокольного флота России входит 34 дизельных и семь атомных ледоколов. Среди них головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». В первом полугодии 2024 г. состав Военно-морского флота (ВМФ) России также пополнится ледоколом «Евпатий Коловрат», предназначенным для Тихоокеанского флота.