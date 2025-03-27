Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Мурманскую область

Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Мурманскую областьОн проводит совещание по развитию Арктики и Северного морского пути
Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора. Мероприятие проходит 27 марта в Мурманске, где президент находится с рабочей поездкой. В открытом режиме на совещании было только вступительное слово президента. По словам Путина, регионы Арктики являются примером «динамичного поступательного развития».
Президент сказал, что здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, развитие и модернизация мурманского транспортного узла и т. д. Также Мурманск является портом приписки атомного ледокольного флота России, который играет ключевую роль в освоении судоходных трасс Арктики, сказал Путин. Президент подчеркнул, что, кроме того, на Кольском полуострове базируется Северный флот, который обеспечивает безопасность арктических рубежей.
Путин заявил, что в Арктике перед Россией стоят масштабные и системные задачи – укрепление транспортной и логистической инфраструктуры, расширение возможностей для бизнеса, но учитывая экосистему Арктики. Также среди направлений развития – благоустройство населенных пунктов Крайнего Севера, повышение качества жизни, в том числе развитие современных систем образования и здравоохранения. По словам Путина, для всего этого необходимы четкие планы, а также совместные усилия федеральных министерств, регионов, бизнеса и ученых. Накануне проходило заседание комиссии Госсовета по вопросам развития Арктики, которую возглавляет губернатор Мурманской области Андрей Чибис, где как раз ведется такая работа, напомнил президент.
Президент сказал, что по вопросу развития Арктики нужно выходить на конкретные финансовые, управленческие и законодательные решения. В частности, с правительством уже обсуждался вопрос, что нужно в деталях определить модель развития Северного морского пути, были договоренности отработать организационные моменты, однако до сих пор решения не приняты, а модель не составлена, подчеркнул Путин.
До совещания президент принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Этот памятник был открыт в 1974 г. на сопке Зеленый мыс к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. После этого президент приехал во Дворец культуры и народного творчества, где ему представили мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны России.
Президента на выставке сопровождали губернаторы регионов российской Арктики – Андрей Чибис (Мурманская область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Михаил Котюков (Красноярский край), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), а также вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, полпред в СЗФО Александр Гуцан, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал президенту о развитии Арктической зоны, в том числе о мерах поддержки, действующих здесь: льготной ипотеке, арктическом гектаре, президентской субсидии, северном завозе и др. По его словам, всего определено 16 опорных населенных пунктов Арктики, где проживает 1,6 млн человек. Губернаторы же рассказали президенту о развитии их регионов. В частности, Чибис рассказал о реновации закрытых территориальных образований в Мурманской области, развитии Мурманской, Кировско-Апатитской, Мончегорской агломераций.
Поездка Путина в Мурманск и совещание по развитию Арктики проходят в тот период, когда президент США Дональд Трамп последние несколько месяцев поднимает вопрос о Гренландии. В частности, он предлагал выкупить Гренландию. Гренландия нужна США для обеспечения международной безопасности, заявил 26 марта Трамп: «Мы должны убедить их [жителей Гренландии], и мы должны получить эту территорию, потому что без нее невозможно должным образом защитить большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Так что мы должны получить ее, и я думаю, что мы ее получим». А 27 марта в Гренландию приезжает американская делегация, в том числе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики США Крис Райт. Премьер-министр Гренландии, которая является автономным регионом в составе Дании, Муте Эгеде называл такой визит провокацией.