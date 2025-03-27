Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Мурманскую область

Поездка Путина в Мурманск и совещание по развитию Арктики проходят в тот период, когда президент США Дональд Трамп последние несколько месяцев поднимает вопрос о Гренландии. В частности, он предлагал выкупить Гренландию. Гренландия нужна США для обеспечения международной безопасности, заявил 26 марта Трамп: «Мы должны убедить их [жителей Гренландии], и мы должны получить эту территорию, потому что без нее невозможно должным образом защитить большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Так что мы должны получить ее, и я думаю, что мы ее получим». А 27 марта в Гренландию приезжает американская делегация, в том числе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики США Крис Райт. Премьер-министр Гренландии, которая является автономным регионом в составе Дании, Муте Эгеде называл такой визит провокацией.