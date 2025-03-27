Путин возложил цветы к памятнику защитникам Заполярья
Президент РФ Владимир Путин начал рабочую поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу «Защитникам Заполярья». Об этом сообщил ТАСС.
Памятник был открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 г. к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он символизирует стойкость воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1975 г. здесь произошло перезахоронение останков неизвестного солдата и был зажжен Вечный огонь. В 2004 г. здесь также была открыта Аллея славы.
27 марта Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область. В предыдущий раз президент посещал регион в июле 2023 г. Тогда глава государства осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа.