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Путин возложил цветы к памятнику защитникам Заполярья

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Президент РФ Владимир Путин начал рабочую поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу «Защитникам Заполярья». Об этом сообщил ТАСС.

Памятник был открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 г. к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он символизирует стойкость воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1975 г. здесь произошло перезахоронение останков неизвестного солдата и был зажжен Вечный огонь. В 2004 г. здесь также была открыта Аллея славы.

27 марта Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область. В предыдущий раз президент посещал регион в июле 2023 г. Тогда глава государства осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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