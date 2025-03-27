Путин возложил цветы к памятнику защитникам Заполярья

Памятник был открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 г. к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он символизирует стойкость воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1975 г. здесь произошло перезахоронение останков неизвестного солдата и был зажжен Вечный огонь. В 2004 г. здесь также была открыта Аллея славы.