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Путину представили мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны

Ведомости

Президент Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Мурманск. После церемонии возложения цветов к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» президент приехал в Дворец культуры и народного творчества, где ему представили мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны России, передает корреспондент «Ведомостей».

Президента сопровождали губернаторы регионов российской Арктики – Андрей Чибис (Мурманская область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Михаил Котюков (Красноярский край), а также вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, полпред в СЗФО Александр Гуцан, заместители руководителя администрации президента Дмитрий Песков и Максим Орешкин.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал президенту о развитии арктической зоны, в том числе о мерах поддержки, действующих здесь – льготной ипотеке, арктическом гектаре, президентской субсидии, северном завозе и др. По его словам, всего определено 16 опорных населенных пунктов Арктики, где проживает 1,6 млн человек. Губернаторы же рассказали президенту о развитии их регионов. В частности, Чибис рассказал о реновации закрытых территориальных образований в Мурманской области, развитии Мурманской, Кировско-Апатитской, Мончегорской агломераций.

27 марта Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область. В ходе поездки глава государства возложил цветы к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В предыдущий раз президент посещал регион в июле 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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