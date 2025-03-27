Путину представили мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал президенту о развитии арктической зоны, в том числе о мерах поддержки, действующих здесь – льготной ипотеке, арктическом гектаре, президентской субсидии, северном завозе и др. По его словам, всего определено 16 опорных населенных пунктов Арктики, где проживает 1,6 млн человек. Губернаторы же рассказали президенту о развитии их регионов. В частности, Чибис рассказал о реновации закрытых территориальных образований в Мурманской области, развитии Мурманской, Кировско-Апатитской, Мончегорской агломераций.