Путину представили мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны
Президент Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Мурманск. После церемонии возложения цветов к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» президент приехал в Дворец культуры и народного творчества, где ему представили мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны России, передает корреспондент «Ведомостей».
Президента сопровождали губернаторы регионов российской Арктики – Андрей Чибис (Мурманская область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Михаил Котюков (Красноярский край), а также вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, полпред в СЗФО Александр Гуцан, заместители руководителя администрации президента Дмитрий Песков и Максим Орешкин.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал президенту о развитии арктической зоны, в том числе о мерах поддержки, действующих здесь – льготной ипотеке, арктическом гектаре, президентской субсидии, северном завозе и др. По его словам, всего определено 16 опорных населенных пунктов Арктики, где проживает 1,6 млн человек. Губернаторы же рассказали президенту о развитии их регионов. В частности, Чибис рассказал о реновации закрытых территориальных образований в Мурманской области, развитии Мурманской, Кировско-Апатитской, Мончегорской агломераций.