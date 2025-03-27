Путин прибыл в Мурманск
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область, сообщает корреспондент «Ведомостей».
В прошлый раз глава государства посещал регион в июле 2023 г. Тогда он осмотрел Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа. До этого Путин был с визитом в субъекте в 2014 г., на День ВМФ.
В августе прошлого года глава государства также провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На встрече обсуждались мастер-планы для трех опорных населенных пунктов Арктической зоны России (Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской агломераций), сотрудничество с Белоруссией, развитие Северного морского пути. Президент также поддержал идею Чибиса поэтапно переместить перевалку угля из центра Мурманска в новый порт «Лавна» на западном берегу Кольского залива.