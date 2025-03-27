Путин прибыл в Мурманск

В прошлый раз глава государства посещал регион в июле 2023 г. Тогда он осмотрел Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» и ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа. До этого Путин был с визитом в субъекте в 2014 г., на День ВМФ.