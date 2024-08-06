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Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Чибисом

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин на встрече поинтересовался состоянием Чибиса. Губернатор отметил, что находится «в боевом строю» и проходит реабилитацию на рабочем месте. Чибис, в свою очередь, поблагодарил Путина за поручения и доложил, как идет их реализация. Среди ключевых вопросов – мастер-планы опорных городов и реновация закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

«С учетом ваших поручений, в число опорных городов у нас вошли три агломерации – Мурманская, куда входит Мурманск и Североморск, Кировско-Апатитская агломерация и Мончегорская», – сообщил Чибис. Всего в этих городах живет более 70% населения Мурманской области – по словам главы региона, удалось «покрыть большинство людей».

Чибис отметил, что администрация региона основывалась на желаниях людей. Среди основных задач по Мурманской агломерации он отметил развитие Северного морского пути и защиту Арктики с точки зрения безопасности. Основной акцент при этом сделан на рабочие места и инвестиции, которые касаются моря. По Кировско-Апатитской агломерации власти подписали инвестсоглашение с «Фосагро» на 160 млн руб., сообщил глава региона. В Мончегорске Мурманская область занимается новой отраслью – переработкой лития и выпуском активных катодных материалов для литий-ионных батарей.

«Потребность в бюджетном финансировании – по тем предварительным расчетам, которые есть, – на все три агломерации на десять лет 554 млрд руб.», – сказал Чибис.

Путин поинтересовался, проявляют ли интерес белорусские коллеги к новым проектам «Росатома», включая проект по порту Лавна под уголь. Чибис сообщил, что им предоставили земельные участки – они уже создали дочернее общество. Он добавил, что идет работа с правительством, связанная с декларациями и увеличением мощностей железнодорожных подходов. Чибис подчеркнул, что Мурманский транспортный узел – это 45 млн т провозной способности. «А только те проекты, которые уже понятны по грузам, – это 110 млн т», – сказал он.

Комментируя сотрудничество с Белоруссией, Путин отметил, что на все необходимо реагировать вовремя. «В целом экономика Белоруссии в этом заинтересована. У нас ведь тоже бюрократии много, поэтому надо и с той стороны активизировать [процесс]. Если надо, то вы мне скажите – вовремя переговорю с Александром Григорьевичем [Лукашенко], вот и все», – сказал он.

В сентябре в Мурманской области пройдут выборы главы региона. После покушения на Чибиса, которое произошло в апреле, Путин поддержал его планы баллотироваться на пост губернатора. Глава государства пожелал успехов Чибису и похвалил его за активность. В конце июля Чибис подал документы о выдвижении кандидатом на выборы в избирательную комиссию Мурманской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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