Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Чибисом

Путин поинтересовался, проявляют ли интерес белорусские коллеги к новым проектам «Росатома», включая проект по порту Лавна под уголь. Чибис сообщил, что им предоставили земельные участки – они уже создали дочернее общество. Он добавил, что идет работа с правительством, связанная с декларациями и увеличением мощностей железнодорожных подходов. Чибис подчеркнул, что Мурманский транспортный узел – это 45 млн т провозной способности. «А только те проекты, которые уже понятны по грузам, – это 110 млн т», – сказал он.