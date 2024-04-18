Путин поддержал планы Чибиса баллотироваться в губернаторы Мурманской области

«Работа поставлена, идет. Вопросов и проблем нерешенных, разумеется, много, но даже судя по тому, что и как мы сейчас с вами обсуждаем, – вы в материале абсолютно, я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное, будет служить делу улучшения условий жизни на Севере, в Мурманской области», – ответил ему Путин.