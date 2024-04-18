Путин поддержал планы Чибиса баллотироваться в губернаторы Мурманской области

Путин поддержал планы Чибиса баллотироваться в губернаторы Мурманской областиГлава региона 18 апреля вернулся к работе после ранения
Губернатор Андрей Чибис сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что готов продолжать работать в этой должности. Путин пожелал ему успехов на выборах и похвалил за активность.
«Готов продолжать служить в Мурманской области, выполнять поставленные задачи с учетом тех решений, которые вы приняли для развития Мурманской области как такого форпоста в России и в Арктике», – заявил Чибис.
«Работа поставлена, идет. Вопросов и проблем нерешенных, разумеется, много, но даже судя по тому, что и как мы сейчас с вами обсуждаем, – вы в материале абсолютно, я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам, а главное, будет служить делу улучшения условий жизни на Севере, в Мурманской области», – ответил ему Путин.
«Буду участвовать в сентябре этого года в выборах губернатора Мурманской области и рассчитываю на поддержку северян», – написал Чибис по итогам встречи в своем Telegram-канале.
На вопрос о самочувствии Чибис ответил: «Восстанавливаюсь, но уже на рабочем месте, в рабочем режиме».
4 апреля Чибис пережил нападение и бал ранен. Напавшим оказался житель Апатитов Александр Быданов, который также был ранен сотрудниками Росгвардии в ходе задержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Быданова арестовали до 5 июня. Он объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору». Быданов также заявил о готовности принести извинения Чибису за нападение. Он сказал, что жалеет о содеянном.
12 апреля Чибиса выписали из больницы «под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников». Губернатор сообщил, что ранение обошлось без осложнений, и выразил благодарность всем медицинским работникам, которые занимались его лечением.
Пресс-секретарь мурманского губернатора Лилия Сечкина рассказала «Интерфаксу», что Чибис официально вернулся к работе 18 апреля.
«Официально губернатор вышел с больничного сегодня, но при этом совещаниями и рабочими вопросами занимается с момента выхода из больницы», – отметила Сечкина.