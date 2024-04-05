Дело о покушении на мурманского губернатора передали в центральный аппарат СК

Тelegram-канал Baza сообщал, что нападавшим оказался 42-летний Александр Быданов. Свой поступок мужчина объяснил «голосом в голове», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию. В областной прокуратуре уточнили, что в отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.