Дело о покушении на мурманского губернатора передали в центральный аппарат СК
Расследованием уголовного дела о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса займутся следователи центрального аппарата СК России (СКР), передает пресс-служба СКР.
Дело было передано в центральный аппарат по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Следователи, криминалисты и эксперты уже направлены в Мурманскую область.
«В рамках расследования следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему», – говорится в сообщении.
Вечером 4 апреля мужчина напал с ножом на Чибиса в Апатитах. Инцидент случился вечером на выходе из здания ДК «Строитель», где губернатор проводил встречу с местными жителями. Его ранили в живот. Нападавшего задержали, причины произошедшего выясняются. По данным СК, это местный житель Апатитов, в ходе задержания сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен.
Тelegram-канал Baza сообщал, что нападавшим оказался 42-летний Александр Быданов. Свой поступок мужчина объяснил «голосом в голове», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию. В областной прокуратуре уточнили, что в отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.
Как сообщало СКР, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого личного не знал. «В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. <...> Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая», – указано в сообщении СК РФ.
Утром 5 апреля в Telegram-канале Чибиса опубликовано видео, на котором он после операции благодарит врачей за хорошо проделанную работу.