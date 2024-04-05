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Дело о покушении на мурманского губернатора передали в центральный аппарат СК

Ведомости

Расследованием уголовного дела о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса займутся следователи центрального аппарата СК России (СКР), передает пресс-служба СКР.

Дело было передано в центральный аппарат по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Следователи, криминалисты и эксперты уже направлены в Мурманскую область.

«В рамках расследования следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему», – говорится в сообщении.

Вечером 4 апреля мужчина напал с ножом на Чибиса в Апатитах. Инцидент случился вечером на выходе из здания ДК «Строитель», где губернатор проводил встречу с местными жителями. Его ранили в живот. Нападавшего задержали, причины произошедшего выясняются. По данным СК, это местный житель Апатитов, в ходе задержания сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен.

Тelegram-канал Baza сообщал, что нападавшим оказался 42-летний Александр Быданов. Свой поступок мужчина объяснил «голосом в голове», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию. В областной прокуратуре уточнили, что в отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.

Как сообщало СКР, в ходе допроса обвиняемый объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого личного не знал. «В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. <...> Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая», – указано в сообщении СК РФ.

Утром 5 апреля в Telegram-канале Чибиса опубликовано видео, на котором он после операции благодарит врачей за хорошо проделанную работу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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