Кремль: Путин позвонит Чибису, как только представится возможность

«Насколько мы знаем, сейчас он же был прооперирован. И как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису. Мы, в свою очередь, конечно же, желаем ему скорейшего выздоровления. Действительно, покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», – сказал Песков.