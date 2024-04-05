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Кремль: Путин позвонит Чибису, как только представится возможность

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин свяжется с прооперированным после нападения губернатором Мурманской области Андреем Чибисом при появлении такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько мы знаем, сейчас он же был прооперирован. И как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису. Мы, в свою очередь, конечно же, желаем ему скорейшего выздоровления. Действительно, покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», – сказал Песков.

На вопрос журналистов, стоит ли губернаторам и чиновникам усиливать безопасность после инцидента, Песков ответил, что ситуацию необходимо проанализировать.

«Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или это отдельно взятый, так сказать, случай, связанный с теми или иными причинами, которые опять же предстоит выяснить следствию», – ответил представитель Кремля.

Вечером 4 апреля мужчина напал с ножом на Чибиса в Апатитах. Инцидент случился вечером на выходе из здания ДК «Строитель», где губернатор проводил встречу с местными жителями. Его ранили в живот. По данным СК, это местный житель Апатитов, в ходе задержания сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен. 

Мужчина уже допрошен, он объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого личного не знал, сообщил Следственный комитет России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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