Кремль: Путин позвонит Чибису, как только представится возможность
Президент РФ Владимир Путин свяжется с прооперированным после нападения губернатором Мурманской области Андреем Чибисом при появлении такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько мы знаем, сейчас он же был прооперирован. И как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису. Мы, в свою очередь, конечно же, желаем ему скорейшего выздоровления. Действительно, покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», – сказал Песков.
На вопрос журналистов, стоит ли губернаторам и чиновникам усиливать безопасность после инцидента, Песков ответил, что ситуацию необходимо проанализировать.
«Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или это отдельно взятый, так сказать, случай, связанный с теми или иными причинами, которые опять же предстоит выяснить следствию», – ответил представитель Кремля.
Вечером 4 апреля мужчина напал с ножом на Чибиса в Апатитах. Инцидент случился вечером на выходе из здания ДК «Строитель», где губернатор проводил встречу с местными жителями. Его ранили в живот. По данным СК, это местный житель Апатитов, в ходе задержания сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен.
Мужчина уже допрошен, он объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», которого личного не знал, сообщил Следственный комитет России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.