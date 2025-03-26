Арктике подбирают режим развития

Глава Якутии в свою очередь заметил, что коллеги пытаются «связать в одно целое не очень совпадающие вещи», напомнив о расстоянии между Карелией и Чукоткой. «По прямой, даже не вдоль берега – 6 000 км. И мы все это объединяем в один регион?», – задался вопросом Николаев. Он также напомнил об «огромном росте тарифов» из-за «нерешенности вопросов регулирования энергетики по стране, когда энергетики все эти проблемы перебросили на регионы». В частности, в восточной Арктике «нарастают негативные последствия роста тарифов на электроэнергию». В результате, по словам главы Якутии, в 2025 г. республика вынуждена будет направить 50 млрд руб. на субсидии коммунальным предприятиям.