Арктике подбирают режим развития

Арктике подбирают режим развитияДюмин обсудил с коллегами по Госсовету, что делать с ресурсной базой региона и транспортным коридором
Дискуссия о возможности создания отдельного проекта для развития Арктики состоялась на совместном заседании пяти комиссий Госсовета в рамках проходящего в Мурманске Международного арктического форума. С инициативой утвердить единый комплексный проект для развития арктических территорий и Северного морского пути (СМП) выступил губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис. Его идею поддержало большинство коллег, а вот главы дальневосточных Бурятии и Якутии Алексей Цыденов и Айсен Николаев (возглавляют комиссии Госсовета по направлениям «Энергетика» и «Эффективная транспортная система» соответственно) восприняли предложение не столь однозначно.
Помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин во вступительном слове в режиме видеоконференции отметил, что Арктика – это огромная ресурсная база и перспективный транспортный коридор. «Исходя из этого, следует определиться с перспективами, сроками, объемами освоения полезных ископаемых в Арктической зоне. Наряду с газом, это уголь (Таймыр), полиметаллы и медь (Чукотка), и так далее. А СМП, который в настоящее время выступает преимущественно как транспортный проект, необходимо рассматривать в комплексе с освоением арктических территорий», – отметил он. По словам Дюмина, «в условиях мировых трендов на обострение борьбы за ресурсную базу важно оперативно реагировать и перераспределять ресурсы на ключевые направления развития, которые помогут России закрепиться в качестве лидера освоения Арктики».
Чибис, объясняя необходимость создания единого проекта развития Арктики, отметил существующую «разрозненность мероприятий» по разным направлениям, что «вызывает больше рисков и у потенциальных инвесторов». «Когда есть понятный долгосрочный комплексный проект, план мероприятий, цели, которые поставлены государством, и жесткая координация их выполнения, то это создает платформу для привлечения частных инвестиций, для частного бизнеса. Причем, в том числе бизнеса международного, это принципиально важный вопрос», – заявил мурманский губернатор. Он привел в пример принятое 20 июля 1934 г. постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по развитию СМП и северного хозяйства», представлявшее собой единую программу.
«Новое – хорошо забытое старое. Ровно про то, что мы сегодня говорим. Его можно определять национальным проектом, другим проектом. Важно принять решение, что такой комплексный проект нужен», – заметил Чибис. Результаты реализации постановления за 20 лет он назвал «не просто прорывными»: «Это космическая динамика». В частности, объем годовых морских перевозок вырос в 23 раза с 21 500 т в 1932 г. до 498 200 т в 1952 г. Идею главы Мурманской области поддержали генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, помощник президента Николай Патрушев, советник президента, член Госсовета Игорь Левитин и губернатор Архангельской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский.
Дмитриев в режиме ВКС предложил также создать отдельный Арктический инфраструктурный фонд или отдельный Арктический инвестиционный фонд для поддержки проектов в макрорегионе. Инвесторами этого фонда, по его мнению, могли бы стать РФПИ, институты развития, банки, международные партнеры и суверенные фонды различных стран, заинтересованных в развитии СМП. «Тут можно создать много очень интересных инвестиционных продуктов для наших пенсионных фондов. <…> Их привлечение тоже позволяет и нашим пенсионерам давать хорошие продукты для инвестиций, защищенные во многом от инфляции, и, соответственно, привлекать средства, которые надо направлять на развитие», – заявил глава РФПИ.
Глава Якутии в свою очередь заметил, что коллеги пытаются «связать в одно целое не очень совпадающие вещи», напомнив о расстоянии между Карелией и Чукоткой. «По прямой, даже не вдоль берега – 6 000 км. И мы все это объединяем в один регион?», – задался вопросом Николаев. Он также напомнил об «огромном росте тарифов» из-за «нерешенности вопросов регулирования энергетики по стране, когда энергетики все эти проблемы перебросили на регионы». В частности, в восточной Арктике «нарастают негативные последствия роста тарифов на электроэнергию». В результате, по словам главы Якутии, в 2025 г. республика вынуждена будет направить 50 млрд руб. на субсидии коммунальным предприятиям.
Глава Бурятии в свою очередь напомнил, что реализация ранее действовавшей единой федеральной целевой программы развития Дальнего Востока и байкальского региона показала, что «не очень эффективно, когда все в одном». «В итоге разбили на разные», – заявил Цыденов. По его мнению, гибкость управления теряется, «если одни и те же мероприятия в разных нацпроектах». В качестве примера он привел модернизацию 16 аэропортов арктической зоны, заложенных в модернизацию по нацпроекту «Эффективная транспортная система» (всего предусмотрена модернизация 75 воздушных гаваней). «Если их разбивать на разные нацпроекты (выделить арктические аэропорты в отдельный нацпроект), <…> гибкости финансового управления нет», – отметил глава Бурятии.
Патрушев резюмировал, что комплексный подход развития Арктики все-таки нужен. «Мы говорим про большой проект. Существуют разные, но они не взаимоувязаны и не дают прихода к общему знаменателю. Что-то уходит вперед, что-то тормозится, а потом мы говорим, что вот, вроде все не срослось. Конечно, комплексный подход, но, если говорить более серьезно – правильно Левитин говорит, должен быть национальный проект наш. Тогда мы учтем все те нюансы, которые существуют, и будем над этим работать», – подчеркнул помощник президента.
Для развития Арктики необходимы особые формы государственного управления и территориального устройства, как это в свое время бело реализовано в «Сириусе», считает политконсультант Григорий Добромелов. Специальное управление территорией Северного транспортного коридора позволит снять инфраструктурные ограничения и координировать реализацию проекта, «потому что северные условия диктуют совсем другую динамику».