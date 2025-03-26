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В Кремле не видят взаимности от приарктических стран по сотрудничеству в Арктике

Ведомости

Россия не наблюдает взаимности со стороны приарктических стран в развитии сотрудничества в Арктике, но сохраняет заинтересованность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, сейчас мы не видим взаимности от приарктических стран, но наша заинтересованность сохраняется», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Песков также добавил, что потребность Арктики в международном сотрудничестве настоятельная.

17 марта South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники писала, что Пекин может пересмотреть свою политику по Арктике в условиях возобновления контактов Москвы и Вашингтона. Прежде Китай называл себя «приарктическим государством», находясь в более чем 1000 км от Полярного круга и не имея в регионе своих территорий. В 2018 г. КНР представила план «Полярного шелкового пути» как дополнение к своей инфраструктурной программе «Один пояс, один путь», предусматривающий более широкий доступ к богатым природным ресурсам Арктики. Страны Крайнего Севера негативно отреагировали на определение «приарктического государства». Отмечалось, что после этого Пекин сосредоточился на строительстве тяжелых ледоколов и полярных наблюдениях. По словам источника издания, что интерес КНР к продвижению в Арктике, по-видимому, снизился в ответ на геополитическую напряженность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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