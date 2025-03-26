В Кремле не видят взаимности от приарктических стран по сотрудничеству в Арктике

17 марта South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники писала, что Пекин может пересмотреть свою политику по Арктике в условиях возобновления контактов Москвы и Вашингтона. Прежде Китай называл себя «приарктическим государством», находясь в более чем 1000 км от Полярного круга и не имея в регионе своих территорий. В 2018 г. КНР представила план «Полярного шелкового пути» как дополнение к своей инфраструктурной программе «Один пояс, один путь», предусматривающий более широкий доступ к богатым природным ресурсам Арктики. Страны Крайнего Севера негативно отреагировали на определение «приарктического государства». Отмечалось, что после этого Пекин сосредоточился на строительстве тяжелых ледоколов и полярных наблюдениях. По словам источника издания, что интерес КНР к продвижению в Арктике, по-видимому, снизился в ответ на геополитическую напряженность.