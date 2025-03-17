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SCMP: Китай пересмотрит свою политику в Арктике

Ведомости

Пекин может пересмотреть свою политику по Арктике на фоне возобновления контактов Москвы и Вашингтона, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Китай ранее называл себя «приарктическим государством», находясь при этом в более чем 1000 км от Полярного круга и не имея в этом регионе своих территорий. В 2018 г. Пекин представил план «Полярного шелкового пути» в качестве дополнения к своей масштабной инфраструктурной программе «Один пояс, один путь», который предусматривал более широкий доступ к богатым природным ресурсам Арктики.

Определение «приарктического государства» вызвало у стран Крайнего Севера негативную реакцию, – в том числе, со стороны России, следует из материала.

«С тех пор Китай сосредоточился на строительстве тяжелых ледоколов и проведении полярных наблюдений, при этом в значительной степени умерив свои другие амбиции [в Арктике]. <...> Источник отметил, что интерес Пекина к продолжению своего продвижения в Арктике, по-видимому, снизился в ответ на геополитическую напряженность», – говорится в тексте.

В феврале 2025 г. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия и США определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. Собеседники издания рассказали, что в ходе переговоров двух стран обсуждались разведка природных ресурсов и торговые пути.

Президент США Дональд Трамп, вместе с тем, намерен взять под контроль Гренландию. Он говорил о возможности купить или же иным способом присоединить крупнейший в мире остров к США ради его редкоземельных ресурсов, а также из-за его стратегического расположения, что позволит усилить противовоздушную оборону США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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