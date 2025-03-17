SCMP: Китай пересмотрит свою политику в Арктике

Китай ранее называл себя «приарктическим государством», находясь при этом в более чем 1000 км от Полярного круга и не имея в этом регионе своих территорий. В 2018 г. Пекин представил план «Полярного шелкового пути» в качестве дополнения к своей масштабной инфраструктурной программе «Один пояс, один путь», который предусматривал более широкий доступ к богатым природным ресурсам Арктики.