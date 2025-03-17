SCMP: Китай пересмотрит свою политику в Арктике
Пекин может пересмотреть свою политику по Арктике на фоне возобновления контактов Москвы и Вашингтона, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.
Китай ранее называл себя «приарктическим государством», находясь при этом в более чем 1000 км от Полярного круга и не имея в этом регионе своих территорий. В 2018 г. Пекин представил план «Полярного шелкового пути» в качестве дополнения к своей масштабной инфраструктурной программе «Один пояс, один путь», который предусматривал более широкий доступ к богатым природным ресурсам Арктики.
Определение «приарктического государства» вызвало у стран Крайнего Севера негативную реакцию, – в том числе, со стороны России, следует из материала.
«С тех пор Китай сосредоточился на строительстве тяжелых ледоколов и проведении полярных наблюдений, при этом в значительной степени умерив свои другие амбиции [в Арктике]. <...> Источник отметил, что интерес Пекина к продолжению своего продвижения в Арктике, по-видимому, снизился в ответ на геополитическую напряженность», – говорится в тексте.
В феврале 2025 г. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия и США определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. Собеседники издания рассказали, что в ходе переговоров двух стран обсуждались разведка природных ресурсов и торговые пути.
Президент США Дональд Трамп, вместе с тем, намерен взять под контроль Гренландию. Он говорил о возможности купить или же иным способом присоединить крупнейший в мире остров к США ради его редкоземельных ресурсов, а также из-за его стратегического расположения, что позволит усилить противовоздушную оборону США.