В Кремле подтвердили обсуждение в Эр-Рияде совместного освоения Арктики

27 февраля посол России в Канаде Олег Степанов (считается в России иноагентом) заявил, что Россия считает, что Арктика должна быть зоной, свободной от конфликтов. По его мнению, Арктика предоставляет уникальные возможности для сотрудничества между государствами, что включает совместное освоение, развитие и охрану этой уникальной территории.