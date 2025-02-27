В Кремле подтвердили обсуждение в Эр-Рияде совместного освоения Арктики
В Эр-Рияде упоминалось широкое поле потенциальных возможностей сотрудничества России и США, есть взаимная заинтересованность компаний РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии обсуждений совместного освоения Арктики и торгового сотрудничества.
Он добавил, что предметных разговоров на эту тему не было. Песков сослался на позицию США о том, что «сначала урегулирование, потом экономика».
Как заявил пресс-секретарь, все должно происходить поэтапно. «Наверное, надо набраться терпения», – заключил Песков.
26 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Россия и США определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. Собеседники издания рассказали, что в ходе переговоров двух стран обсуждались разведка природных ресурсов и торговые пути.
27 февраля посол России в Канаде Олег Степанов (считается в России иноагентом) заявил, что Россия считает, что Арктика должна быть зоной, свободной от конфликтов. По его мнению, Арктика предоставляет уникальные возможности для сотрудничества между государствами, что включает совместное освоение, развитие и охрану этой уникальной территории.