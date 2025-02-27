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В Кремле подтвердили обсуждение в Эр-Рияде совместного освоения Арктики

Ведомости

В Эр-Рияде упоминалось широкое поле потенциальных возможностей сотрудничества России и США, есть взаимная заинтересованность компаний РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии обсуждений совместного освоения Арктики и торгового сотрудничества.

Он добавил, что предметных разговоров на эту тему не было. Песков сослался на позицию США о том, что «сначала урегулирование, потом экономика».

Как заявил пресс-секретарь, все должно происходить поэтапно. «Наверное, надо набраться терпения», – заключил Песков.

26 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Россия и США определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. Собеседники издания рассказали, что в ходе переговоров двух стран обсуждались разведка природных ресурсов и торговые пути.

27 февраля посол России в Канаде Олег Степанов (считается в России иноагентом) заявил, что Россия считает, что Арктика должна быть зоной, свободной от конфликтов. По его мнению, Арктика предоставляет уникальные возможности для сотрудничества между государствами, что включает совместное освоение, развитие и охрану этой уникальной территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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