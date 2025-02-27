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Bloomberg: Россия и США обсуждают возможное сотрудничество в Арктике

Ведомости

Россия и США определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания рассказали, что в ходе переговоров двух стран обсуждались разведка природных ресурсов и торговые пути. По информации Bloomberg, США рассматривают сотрудничество с Россией в Арктике как способ внести раздор между Москвой и Пекином.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал Politico, что в ходе переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии стороны затронули вопрос реализации совместных энергетических проектов в арктической зоне.

31 января газета Rhein-Zeitung сообщила, что представители НАТО на фоне высказываний президента США Дональда Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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