Bloomberg: Россия и США обсуждают возможное сотрудничество в Арктике
Россия и США определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания рассказали, что в ходе переговоров двух стран обсуждались разведка природных ресурсов и торговые пути. По информации Bloomberg, США рассматривают сотрудничество с Россией в Арктике как способ внести раздор между Москвой и Пекином.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал Politico, что в ходе переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии стороны затронули вопрос реализации совместных энергетических проектов в арктической зоне.
31 января газета Rhein-Zeitung сообщила, что представители НАТО на фоне высказываний президента США Дональда Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии.