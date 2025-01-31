СМИ: НАТО собирается предложить Трампу расширить военное присутствие в Арктике
Представители НАТО на фоне высказываний президента США Дональда Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике, сообщает газета Rhein-Zeitung со ссылкой на источники.
По данным издания, инициатива обсуждается в рамках неофициальных переговоров. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии. Согласно предположениям НАТО, расширение альянса в Арктике позволит отстоять региональные интересы США в сфере безопасности, таким образом, будет решена одна из задач, которую новый глава Белого дома намерен решить при помощи присоединения датского острова к США.
В материале отмечается, что итог обсуждения зависит от того, действительно ли Трамп обеспокоен безопасностью США. При условии, что сырьевые месторождения в Гренландии также имеют значение, то инициатива обречена на провал.
30 января издание Reuters сообщило, что страны НАТО занимаются разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение, для разведки в Арктике. Как заявил командующий норвежской армией генерал-майор Ларс Лервик, западным странам «приходится догонять Украину и Россию» в сфере развития беспилотных аппаратов. Помимо этого Россия наращивает флот беспилотников в Арктике с 2014 г. и с самого начала занимает лидирующие позиции в гонке за контроль над Северным морским путем (СМП). Как считает эксперт по беспилотникам в Корнелльском университете и политический советник ООН и НАТО Джеймс Паттон Роджерс, российские силы могут развернуть в Арктике не только невооруженные системы БПЛА, но и «потенциально вооруженные системы, которые будут постоянно патрулировать эти районы».
Президент США объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. во время президентской гонки. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире».