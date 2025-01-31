СМИ: НАТО собирается предложить Трампу расширить военное присутствие в Арктике

30 января издание Reuters сообщило, что страны НАТО занимаются разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение, для разведки в Арктике. Как заявил командующий норвежской армией генерал-майор Ларс Лервик, западным странам «приходится догонять Украину и Россию» в сфере развития беспилотных аппаратов. Помимо этого Россия наращивает флот беспилотников в Арктике с 2014 г. и с самого начала занимает лидирующие позиции в гонке за контроль над Северным морским путем (СМП). Как считает эксперт по беспилотникам в Корнелльском университете и политический советник ООН и НАТО Джеймс Паттон Роджерс, российские силы могут развернуть в Арктике не только невооруженные системы БПЛА, но и «потенциально вооруженные системы, которые будут постоянно патрулировать эти районы».