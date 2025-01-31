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СМИ: НАТО собирается предложить Трампу расширить военное присутствие в Арктике

Ведомости

Представители НАТО на фоне высказываний президента США Дональда Трампа планируют предложить ему расширить военное присутствие альянса в Арктике, сообщает газета Rhein-Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива обсуждается в рамках неофициальных переговоров. Основной целью предложения называется смягчение риторики Трампа по вопросу присоединения Гренландии. Согласно предположениям НАТО, расширение альянса в Арктике позволит отстоять региональные интересы США в сфере безопасности, таким образом, будет решена одна из задач, которую новый глава Белого дома намерен решить при помощи присоединения датского острова к США.

В материале отмечается, что итог обсуждения зависит от того, действительно ли Трамп обеспокоен безопасностью США. При условии, что сырьевые месторождения в Гренландии также имеют значение, то инициатива обречена на провал.

30 января издание Reuters сообщило, что страны НАТО занимаются разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение, для разведки в Арктике. Как заявил командующий норвежской армией генерал-майор Ларс Лервик, западным странам «приходится догонять Украину и Россию» в сфере развития беспилотных аппаратов. Помимо этого Россия наращивает флот беспилотников в Арктике с 2014 г. и с самого начала занимает лидирующие позиции в гонке за контроль над Северным морским путем (СМП). Как считает эксперт по беспилотникам в Корнелльском университете и политический советник ООН и НАТО Джеймс Паттон Роджерс, российские силы могут развернуть в Арктике не только невооруженные системы БПЛА, но и «потенциально вооруженные системы, которые будут постоянно патрулировать эти районы».

Президент США объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. во время президентской гонки. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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