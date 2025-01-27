В ЕС предложили направить свои войска в Гренландию на фоне заявлений Трампа
Председатель военного комитета Евросоюза (ЕС) Роберт Бригер заявил о необходимости ввода войск ЕС в Гренландию на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что США могут захватить эту территорию, передает Daily Mail.
По его словам, в Гренландии нужно разместить не только войска США, но и войска Европейского союза. «Это стало бы мощным сигналом и могло бы способствовать стабильности в регионе», – сказал Бригер.
Гренландия не входит в ЕС напрямую, она – заморская территория Дании, но Европа заинтересована в ней из-за сырья и стратегического расположения, уточнил председатель.
Кроме того, Дания заявила, что потратит 14,6 млрд датских крон ($2,05 млрд) на усиление своего военного присутствия в Арктике также на фоне заявлений американского президента. Планируется приобретение трех новых арктических военных кораблей, двух беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия и спутников. Об этом пишет Reuters.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон договорится с Гренландией на переговорах по покупке острова. «Я думаю, что с Гренландией мы договоримся, думаю, мы ее получим», – сказал он.
Президент США объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. во время президентской гонки. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании, не упомянув при этом США. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.
24 января Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и заявил, что он серьезен в своем намерении захватить Гренландию.