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FT: Трамп в разговоре с премьер-министром Дании потребовал отдать Гренландию

Разговор был «жестким», указали источники газеты
Ведомости

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и заявил, что он серьезен в своем намерении захватить Гренландию. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на пять нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновников.

По словам собеседников издания, разговор прошел очень плохо и «жестко»: Трамп был агрессивен после слов премьер-министра о том, что остров не продается, несмотря на предложение Фредериксен о большем сотрудничестве по военным базам и добыче полезных ископаемых.

«Намерения были предельно ясны. Они [США] этого хотят. Датчане сейчас находятся в кризисном состоянии», – сказал один человек, информированный о телефонном разговоре.

Бывший датский чиновник также добавил, что Трамп пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые пошлины. Еще один собеседник издания отметил, что если раньше было трудно воспринимать притязания американского политика всерьез, то теперь ситуация действительно стала серьезной и потенциально очень опасной.

В офисе Фредериксен заявили, что «не признают интерпретацию разговора, данную анонимными источниками», пишет FT.

Гренландия – крупнейший остров на Земле, который расположен на северо-востоке Северной Америки, и автономная территория Дании. Большая его часть покрыта льдом, а население составляет около 57 000 человек.

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести остров, поскольку это необходимо США «в интересах национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.

В начале января Трамп пригрозил ввести пошлины против Дании, если она будет препятствовать переходу Гренландии под юрисдикцию США. Он также не исключил использование военной силы для установления контроля над островом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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