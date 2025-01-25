FT: Трамп в разговоре с премьер-министром Дании потребовал отдать Гренландию

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести остров, поскольку это необходимо США «в интересах национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.