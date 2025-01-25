FT: Трамп в разговоре с премьер-министром Дании потребовал отдать Гренландию

FT: Трамп в разговоре с премьер-министром Дании потребовал отдать ГренландиюРазговор был «жестким», указали источники газеты
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и заявил, что он серьезен в своем намерении захватить Гренландию. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на пять нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновников.
По словам собеседников издания, разговор прошел очень плохо и «жестко»: Трамп был агрессивен после слов премьер-министра о том, что остров не продается, несмотря на предложение Фредериксен о большем сотрудничестве по военным базам и добыче полезных ископаемых.
«Намерения были предельно ясны. Они [США] этого хотят. Датчане сейчас находятся в кризисном состоянии», – сказал один человек, информированный о телефонном разговоре.
Бывший датский чиновник также добавил, что Трамп пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые пошлины. Еще один собеседник издания отметил, что если раньше было трудно воспринимать притязания американского политика всерьез, то теперь ситуация действительно стала серьезной и потенциально очень опасной.
В офисе Фредериксен заявили, что «не признают интерпретацию разговора, данную анонимными источниками», пишет FT.
Гренландия – крупнейший остров на Земле, который расположен на северо-востоке Северной Америки, и автономная территория Дании. Большая его часть покрыта льдом, а население составляет около 57 000 человек.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести остров, поскольку это необходимо США «в интересах национальной безопасности и свободы во всем мире». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.
В начале января Трамп пригрозил ввести пошлины против Дании, если она будет препятствовать переходу Гренландии под юрисдикцию США. Он также не исключил использование военной силы для установления контроля над островом.