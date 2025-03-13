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Трамп выразил уверенность в способности присоединить Гренландию к США

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия станет частью США и что это необходимо для международной безопасности.

«Я думаю, это произойдет, – сказал Трамп перед началом переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. – Вот о чем я размышляю – раньше я особо не задумывался об этом, но сейчас я сижу рядом с человеком, который может сыграть в этом важную роль. Знаете, Марк, нам это нужно для международной безопасности».

«Мы будем с вами обсуждать этот вопрос», – сказал американский президент.

Рютте же подчеркнул, что не хотел бы втягивать альянс в этот вопрос.

«Что касается Гренландии и ее неприсоединения к США, я бы не стал сейчас поднимать эту тему, потому что не хочу втягивать НАТО в этот вопрос. Но когда речь идет о высоких широтах и Арктике, вы абсолютно правы. Сейчас китайцы начинают использовать эти маршруты. Мы знаем о перемещении войск, мы знаем, что у нас не хватает ледоколов», – сказал он.

Претензии на Гренландию, которая является автономным регионом в составе Дании, Трамп высказывал неоднократно. Он говорил о возможности купить или же иным способом присоединить крупнейший в мире остров к США ради его редкоземельных ресурсов, а также из-за его стратегического расположения, что позволит усилить противовоздушную оборону США. Вместе с тем конкретных шагов в этом направлении со стороны американской администрации пока предпринято не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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