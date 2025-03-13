Трамп выразил уверенность в способности присоединить Гренландию к США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия станет частью США и что это необходимо для международной безопасности.
«Я думаю, это произойдет, – сказал Трамп перед началом переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. – Вот о чем я размышляю – раньше я особо не задумывался об этом, но сейчас я сижу рядом с человеком, который может сыграть в этом важную роль. Знаете, Марк, нам это нужно для международной безопасности».
«Мы будем с вами обсуждать этот вопрос», – сказал американский президент.
Рютте же подчеркнул, что не хотел бы втягивать альянс в этот вопрос.
«Что касается Гренландии и ее неприсоединения к США, я бы не стал сейчас поднимать эту тему, потому что не хочу втягивать НАТО в этот вопрос. Но когда речь идет о высоких широтах и Арктике, вы абсолютно правы. Сейчас китайцы начинают использовать эти маршруты. Мы знаем о перемещении войск, мы знаем, что у нас не хватает ледоколов», – сказал он.
Претензии на Гренландию, которая является автономным регионом в составе Дании, Трамп высказывал неоднократно. Он говорил о возможности купить или же иным способом присоединить крупнейший в мире остров к США ради его редкоземельных ресурсов, а также из-за его стратегического расположения, что позволит усилить противовоздушную оборону США. Вместе с тем конкретных шагов в этом направлении со стороны американской администрации пока предпринято не было.