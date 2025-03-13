Трамп выразил уверенность в способности присоединить Гренландию к США

«Что касается Гренландии и ее неприсоединения к США, я бы не стал сейчас поднимать эту тему, потому что не хочу втягивать НАТО в этот вопрос. Но когда речь идет о высоких широтах и Арктике, вы абсолютно правы. Сейчас китайцы начинают использовать эти маршруты. Мы знаем о перемещении войск, мы знаем, что у нас не хватает ледоколов», – сказал он.