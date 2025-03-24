Вэнс выразил уверенность в способности Трампа присоединить Гренландию к США

«Дания, которая контролирует Гренландию, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником. Надо спросить себя: «Как же разрешить эту проблему, которая затрагивает наши национальные интересы?» И если это значит, что нам нужна территория Гренландии, значит, президент Трамп ее получит. Его не волнуют крики европейцев в наш адрес. Его волнуют только американские национальные интересы», – сказал Вэнс.