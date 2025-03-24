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Вэнс выразил уверенность в способности Трампа присоединить Гренландию к США

Ведомости

Если президент США Дональд Трамп захочет присоединить Гренландию, значит, он ее получит, несмотря на позицию Европы, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Дания, которая контролирует Гренландию, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником. Надо спросить себя: «Как же разрешить эту проблему, которая затрагивает наши национальные интересы?» И если это значит, что нам нужна территория Гренландии, значит, президент Трамп ее получит. Его не волнуют крики европейцев в наш адрес. Его волнуют только американские национальные интересы», – сказал Вэнс.

24 марта телеканал CBS сообщил, что супруга вице-президента США Уша Вэнс посетит Гренландию в конце недели. В поездке к ней присоединится делегация США.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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