Вэнс выразил уверенность в способности Трампа присоединить Гренландию к США
Если президент США Дональд Трамп захочет присоединить Гренландию, значит, он ее получит, несмотря на позицию Европы, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Дания, которая контролирует Гренландию, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником. Надо спросить себя: «Как же разрешить эту проблему, которая затрагивает наши национальные интересы?» И если это значит, что нам нужна территория Гренландии, значит, президент Трамп ее получит. Его не волнуют крики европейцев в наш адрес. Его волнуют только американские национальные интересы», – сказал Вэнс.
24 марта телеканал CBS сообщил, что супруга вице-президента США Уша Вэнс посетит Гренландию в конце недели. В поездке к ней присоединится делегация США.
Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.