Дмитриев заявил о заинтересованности США в российских энергетических технологиях

Дмитриев заявил о заинтересованности США в российских энергетических технологияхГлава РФПИ также анонсировал запуск Арктического инфраструктурного фонда
До конца года в России будет создан Арктический инфраструктурный фонд, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Заявление для журналистов он сделал в рамках Международного арктического форума.
«Якорным инвестором будет РФПИ, но мы также привлечем сюда и другие институты развития, возможно, российские банки и инвестиционные фонды. <...> Выступят как инвесторы фонда и наши арабские соинвесторы, и даже, возможно, соинвесторы из стран не только Глобального Юга, но и стран Запада. Но опять-таки все под контролем России», – отметил Дмитриев.
По его словам, РФ видит возможность сотрудничества с США по ряду проектов в Арктике, американская сторона проявляет интерес к российским технологиям, в том числе в сфере сжиженного природного газа.
Дмитриев также объявил, что РФПИ будет инвестировать в редкоземельные проекты в Арктическом регионе, в том числе в Мурманской области.
«Мы сейчас анализируем несколько ключевых проектов по редкоземельным металлам в Мурманской области. <...> Важно, что Россия является одним из лидеров по редкоземельным металлам в мире. Мы находимся на четвертом месте по запасам. И, безусловно, это крайне интересная область для развития, в том числе РФПИ будет инвестировать, и с различными партнерами будем развивать тоже индустрию редкоземельных металлов», – сказал Дмитриев.
РФПИ также будет работать «над различными механизмами концессий для Северного морского пути». Это позволит привлечь средства от инвестиционных фондов и частных инвесторов.
Дмитриев добавил, что Россия контролирует 50% всех ресурсов Арктического региона и с позицией Москвы в Арктике «все страны считаются».
«Мы видим желание привлечь Россию как важного партнера по решению климатических задач и всех других задач по развитию Арктики», – сказал он.
Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, в оборонной, гражданской промышленности и т.д. В конце февраля президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, а также выразил заинтересованность в сотрудничестве с РФ по ценным ресурсам.
24 февраля президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин сказал, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Глава государства также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело». При этом в тот же день в ходе совещания с правительством Путин подчеркнул, что в России «на порядок» больше ресурсов подобного рода, чем на Украине.