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Дмитриев заявил о заинтересованности США в российских энергетических технологиях

Глава РФПИ также анонсировал запуск Арктического инфраструктурного фонда
Екатерина Щербинина
Daiwei Lu / Unsplash
Daiwei Lu / Unsplash

До конца года в России будет создан Арктический инфраструктурный фонд, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Заявление для журналистов он сделал в рамках Международного арктического форума.

«Якорным инвестором будет РФПИ, но мы также привлечем сюда и другие институты развития, возможно, российские банки и инвестиционные фонды. <...> Выступят как инвесторы фонда и наши арабские соинвесторы, и даже, возможно, соинвесторы из стран не только Глобального Юга, но и стран Запада. Но опять-таки все под контролем России», – отметил Дмитриев.

По его словам, РФ видит возможность сотрудничества с США по ряду проектов в Арктике, американская сторона проявляет интерес к российским технологиям, в том числе в сфере сжиженного природного газа.

Дмитриев также объявил, что РФПИ будет инвестировать в редкоземельные проекты в Арктическом регионе, в том числе в Мурманской области.

«Мы сейчас анализируем несколько ключевых проектов по редкоземельным металлам в Мурманской области. <...> Важно, что Россия является одним из лидеров по редкоземельным металлам в мире. Мы находимся на четвертом месте по запасам. И, безусловно, это крайне интересная область для развития, в том числе РФПИ будет инвестировать, и с различными партнерами будем развивать тоже индустрию редкоземельных металлов», – сказал Дмитриев.

РФПИ также будет работать «над различными механизмами концессий для Северного морского пути». Это позволит привлечь средства от инвестиционных фондов и частных инвесторов.

Дмитриев добавил, что Россия контролирует 50% всех ресурсов Арктического региона и с позицией Москвы в Арктике «все страны считаются».

«Мы видим желание привлечь Россию как важного партнера по решению климатических задач и всех других задач по развитию Арктики», – сказал он.

Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, в оборонной, гражданской промышленности и т.д. В конце февраля президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, а также выразил заинтересованность в сотрудничестве с РФ по ценным ресурсам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин сказал, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Глава государства также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело». При этом в тот же день в ходе совещания с правительством Путин подчеркнул, что в России «на порядок» больше ресурсов подобного рода, чем на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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