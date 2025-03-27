Дмитриев заявил о заинтересованности США в российских энергетических технологиях

24 февраля президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин сказал, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Глава государства также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело». При этом в тот же день в ходе совещания с правительством Путин подчеркнул, что в России «на порядок» больше ресурсов подобного рода, чем на Украине.