Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вылетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает венгерское издание «444». По словам Орбана перед вылетом, главная цель визита – обеспечить Венгрии стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год.