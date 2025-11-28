Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вылетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает венгерское издание «444». По словам Орбана перед вылетом, главная цель визита – обеспечить Венгрии стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год.
Орбан отметил, что из-за конфликта на Украине для прилета в Москву из Будапешта необходимо сделать большой крюк, поэтому он вылетает заранее.
Премьер также отметил, что разговор с Путиным «неизбежно» затронет тему переговоров по Украине.
27 ноября Путин подтвердил, что с Будапештом ведутся контакты по возможной встрече с Орбаном в Москве. О визите венгерского премьера сообщал Euronews 26 ноября.