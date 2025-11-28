В Индонезии число жертв наводнений и оползней достигло 84 человек
На индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 84 человека, а десятки людей все еще числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Jakarta Post.
На Северной Суматре зафиксировано 62 жертвы, 95 человек пострадали, по меньшей мере 65 человек остаются пропавшими. В городе Сиболга, одном из наиболее пострадавших районов, обнаружены тела более 30 человек.
На соседней Западной Суматре, по данным регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, 22 человека погибли, а 12 числятся пропавшими без вести. В провинции Ачех сильные дожди спровоцировали новые наводнения и оползни, что привело к эвакуации почти 1500 жителей. В некоторых районах также произошло отключение электричества.
Катастрофические осадки связаны с сезоном муссонов и недавним тропическим штормом, который затронул несколько стран региона. В Таиланде из-за наводнений погибли десятки людей, многие оказались изолированными от внешнего мира. В Малайзии известно как минимум о двух погибших.
23 ноября Bloomberg писал, что во Вьетнаме из-за проливных дождей, наводнений и оползней погибли 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.
Метеорологи The Jakarta Post отмечают, что изменение климата усиливает интенсивность штормов и количество осадков, что, в свою очередь, приводит к увеличению числа внезапных наводнений и оползней.