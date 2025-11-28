В Индонезии число жертв наводнений и оползней достигло 84 человек

На соседней Западной Суматре, по данным регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, 22 человека погибли, а 12 числятся пропавшими без вести. В провинции Ачех сильные дожди спровоцировали новые наводнения и оползни, что привело к эвакуации почти 1500 жителей. В некоторых районах также произошло отключение электричества.