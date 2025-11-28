Politico: сумма «репарационного кредита» Украине может составить 210 млрд евро
Сумма «репарационного кредита», который Евросоюз хочет предоставить Украине за счет замороженных российских активов, может составить до 210 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Собеседники издания подчеркнули, что мобилизация таких средств для покрытия финансовых потребностей Украины на ближайшие два года потребует привлечения активов РФ, находящихся не только в Бельгии, но и в других странах. Эти средства также будут направлены на погашение кредита, предоставленного Киеву G7, и удовлетворение срочных финансовых нужд.
Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия всех 27 стран ЕС на использование этих активов в качестве гарантий для репарационного кредита Украине на внеочередном саммите 18 декабря. Вместе с тем премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает против, заявляя, что Брюссель окажется в «сложном положении», если Москва потребует вернуть средства.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. Такое решение было бы воровством, отметил он.