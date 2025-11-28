Politico: сумма «репарационного кредита» Украине может составить 210 млрд евро

Собеседники издания подчеркнули, что мобилизация таких средств для покрытия финансовых потребностей Украины на ближайшие два года потребует привлечения активов РФ, находящихся не только в Бельгии, но и в других странах. Эти средства также будут направлены на погашение кредита, предоставленного Киеву G7, и удовлетворение срочных финансовых нужд.