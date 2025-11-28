В Узбекистане полностью запретили электронные сигареты
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 ноября подписал закон, который запрещает распространение электронных сигарет на территории страны. За нарушение запрета вводится административная и уголовная ответственность. Об этом сообщил минюст республики в Telegram-канале.
Нарушение запрета повлечет за собой уголовную ответственность, включая возможность лишения свободы. В соответствии с законом, за незаконный оборот в крупном размере или после административного наказания нарушителю грозит штраф в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (от 800 000 до 1,4 млн руб.), а также исправительные работы.
Как уточнили в ведомстве, правонарушитель может быть освобожден от ответственности, если он добровольно признается в содеянном перед органами власти и сдаст запрещенные к обороту предметы.
27 ноября группа депутатов внесла на межфракционное обсуждение поправки о полном запрете продажи и оборота вейпов в России. Инициатива также предполагает ужесточение ответственности за их незаконное распространение и вовлечение несовершеннолетних.