Песков высоко оценил взаимодействие с Гросси в рамках МАГАТЭ

Песков отметил, что Гросси находится в постоянном контакте с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, в том числе и по вопросу Запорожской атомной электростанции. «Мы очень высоко ценим опыт взаимодействия с МАГАТЭ. Это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в очень непростых условиях в контексте Украины. <...> Поэтому Гросси мы хорошо знаем. К ситуации будем подходить комплексно», – сказал он.