Песков высоко оценил взаимодействие с Гросси в рамках МАГАТЭ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил взаимодействие с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Так он прокомментировал выдвижение Гросси на пост генерального секретаря ООН.
Песков отметил, что Гросси находится в постоянном контакте с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, в том числе и по вопросу Запорожской атомной электростанции. «Мы очень высоко ценим опыт взаимодействия с МАГАТЭ. Это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в очень непростых условиях в контексте Украины. <...> Поэтому Гросси мы хорошо знаем. К ситуации будем подходить комплексно», – сказал он.
27 ноября Лихачев также прокомментировал выдвижение Гросси на пост генерального секретаря ООН. По его словам, в том есть смысл: МАГАТЭ – едва ли не единственная международная организация, которая осталась в своей повестке и не перешла в исключительно политическую риторику.
26 ноября в ООН официально стартовал процесс избрания следующего генерального секретаря. В связи с этим государствам-членам было предложено выдвинуть кандидатов на этот пост с 1 января 2027 г. Как пишет Reuters, среди публично заявленных кандидатов на роль генсекретаря ООН – бывший президент Чили Мишель Бачелет, бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспен и Гросси.