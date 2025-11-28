России нужен новый стратегический проект масштаба советской атомной программы

«Мы понимаем, в каких бюджетных ограничениях мы идем, насколько мобилизованы сегодня все силы для решения [задач] спецоперации. Тем не менее президент регулярно проводит совещания как по мирному атому, так и по укреплению и развитию ядерного «щита», ядерного «меча», – подчеркнул глава госкорпорации. Лихачев также прокомментировал выдвижение главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. По его словам, в том есть смысл: МАГАТЭ – едва ли не единственная международная организация, которая осталась в своей повестке и не перешла в исключительно политическую риторику.