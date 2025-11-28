России нужен новый стратегический проект масштаба советской атомной программы

России нужен новый стратегический проект масштаба советской атомной программыЕе реализация стала возможной благодаря тесному взаимодействию властей, внешней разведки и ученых
России нужно думать о новом стратегическом проекте, который бы обеспечил доминирование страны на столетия вперед. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии V Конгресса молодых ученых, посвященной 80-летию атомной промышленности.
«Если мы не будем думать о новом стратегическом проекте, который обеспечит на столетия вперед наше доминирование <...> то мы не выживем», – подчеркнул Ковальчук.
Говоря о советской атомном проекте, он отметил, что реализовать такую задачу помогла гармонизация усилий власти, части научного сообщества и разведки. Государство оценило сверхважность проблемы и приняло нестандартное решение: вывело решение этого вопроса за рамки обычного государственного управления, указал он.
«Всего лишь через несколько месяцев после варварских бомбардировок американцами [японских городов] Хиросимы и Нагасаки, если бы наша власть и часть научного сообщества не нашли в себе силы в тяжелейшие годы войны принять решение и [начать] заниматься тем, что большинству было непонятно, наша победа [в Великой Отечественной войне] была бы перечеркнута», – подчеркнул Ковальчук.
По его словам, все страны, которые сейчас имеют ядерное оружие, фактически получили его из рук пионеров – либо СССР, либо США. При этом для его создания нужно было иметь разные государственные мощности – добывающую, обогатительную промышленность, машиностроение и главное – «глубинную» науку, добавил он.
Разговор о советском атомном проекте был бы неполным без упоминания участия в нем разведки, отметил заместитель директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Виктор Немцев. Он напомнил, что в ходе агентурной операции, которая получила название «Энормоз», советским разведчикам удалось добыть секретную информацию о разработке ядерного оружия в западных странах, в том числе получить доступ к самой охраняемой военной тайне США – проекту «Манхэттен» (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия. – «Ведомости»). Материалы разведки помогли значительно уменьшить финансовые и материальные затраты на отечественных ядерных проектах, в том числе за счет избегания тупиковых направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, пояснил Немцев.
«Сейчас, в условиях обострившейся внешнеполитической обстановки, залогом безопасности России является наличие высокотехнологических средств ядерного сдерживания», – сказал он. Опираясь на многолетний опыт взаимодействия атомной отрасли и СВР, можно быть уверенным, что Россия сохранит лидирующие позиции в военно-технической сфере и сможет эффективно отвечать на внешние вызовы, заключил Немцев.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев также напомнил, что президент Владимир Путин был избран на первый срок 26 марта 2000 г. и уже 29 марта того же года приехал в Снежинск, где провел совещание по атомной энергетике и закрытое совещание по развитию ядерно-оружейного комплекса. С середины нулевых начался последовательный рост отрасли: мирная атомная энергетика могла бы развиваться только в рамках национальных задач, но была выведена на новый этап, продолжил Лихачев.
«Мы понимаем, в каких бюджетных ограничениях мы идем, насколько мобилизованы сегодня все силы для решения [задач] спецоперации. Тем не менее президент регулярно проводит совещания как по мирному атому, так и по укреплению и развитию ядерного «щита», ядерного «меча», – подчеркнул глава госкорпорации. Лихачев также прокомментировал выдвижение главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. По его словам, в том есть смысл: МАГАТЭ – едва ли не единственная международная организация, которая осталась в своей повестке и не перешла в исключительно политическую риторику.
Сегодня в атомной науке значительно возросла роль цифровых технологий, отметил директор НИИ Энергомашиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана Максим Французов. «Мы активно работаем над тем, чтобы сократить количество натурных испытаний и оптимизировать затраты на эксперименты и создание объектов», – указал он. Даже в самом передовом цифровом мире натурные испытания никуда не денутся, но их объем может быть существенно сокращен за счет перспективных математических моделей, высокопроизводительных суперкомпьютерных вычислений и алгоритмов искусственного интеллекта, заключил Французов.
С развитием атомной индустрии прикладные научные знания в области атомной энергетики становятся все более сложными, отметила заведующая кафедрой атомных электрических станций НИУ МЭИ Марина Хвостова. По ее словам, ученый – это уже не универсальный исследователь: появляются узкие специалисты, решающие конкретные задачи. «Чернобыльская авария нанесла свой отпечаток на атомную отрасль. Доверие к атомной энергетике было подорвано, что повлекло за собой большой пласт работ и исследований по ликвидации последствий аварий, развитию элементов и систем безопасности, анализу вероятностей и управлению рисками», – пояснила она. Сегодня ученый не просто «ядерщик», а ключевая фигура в решении глобальных проблем в области энергетики, медицины, материаловедения, космических исследований, заключила Хвостова.