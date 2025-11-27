Где публикуются российские ученые и какие патенты они получают: цифры и графики

Где публикуются российские ученые и какие патенты они получают: цифры и графикиРоссия входит в десятку по числу заявок на изобретения и занимает 11-е место по научным работам
Число научных публикаций российских авторов в рецензируемых изданиях выросло в 2,7 раза в 2010-2023 гг., причем по отдельным областям науки – в несколько десятков раз, а доля России от общего числа работ увеличилась с 1,8 до 2,9%. Изобретательская активность, напротив, снизилась на фоне сокращения заявок от иностранцев. О результативности исследований и разработок в России – в графиках «Ведомостей».
Публикации
Почти 70% российских научных публикаций аффилированы с университетами, причем свыше 50% – с ведущими. С конца 2000-х в России были предприняты меры по поддержке и развитию исследований в вузах: создание национальных исследовательских университетов, адаптация учебных заведений к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду, введение надбавок за научную деятельность и др.
В результате число исследователей в вузовском секторе науки России выросло в 2010-2023 гг. почти на четверть, в то время как в целом по стране – снизилось на 8%, следует из данных статистического сборника «Индикаторы науки: 2025», подготовленного экспертами Института статистических исследований и экономики (ИСИЭЗ) НИУ-ВШЭ в партнерстве с Минобрнауки РФ и Росстатом. Доля исследователей, работающих в вузах, увеличилась за это время с 10,5 до 14,1%.
При этом число исследователей с научными степенями в вузах выросло за этот же период почти на 35% (при общем снижении в стране на 12%). Число кандидатов наук в российских вузах выросло с 2010 г. на 37%, а докторов – на 29%.
С 2010 г. рост зарплат исследователей в вузовском секторе обогнал государственный и предпринимательский, составив в 2023 г. в среднем 92 200 руб. в месяц.
В результате всех усилий государства и самих университетов доля вузовского сектора от всех затрат в России на фундаментальные исследования выросла с 14,2 до 22%, а на прикладные – с 19,4 до 30%.
По данным сборника «Индикаторы науки: 2025», число российских работ, опубликованных в изданиях, индексируемых в базе рецензируемой научной литературы Scopus, выросло в 2010-2023 гг. в 2,7 раза, до 108 236.
Доля российских публикаций от общемирового объема выросла с 1,8% в 2010 г. до 2,9% в 2023 г. Наибольший удельный вес у докладов (3,2% от общемирового количества), а наименьший – у обзоров (2,3%).
Публикационная активность российских авторов достигла своего пика в 2019-2020 гг. (3,9% от общемирового объема), после чего начала снижаться, впрочем, в 2023 г. падение оказалось существенно меньшим, чем в 2022-м.
По числу научных публикаций Россия в 2023 г. заняла 11-е место. В тройку мировых лидеров входят Китай (свыше 1 млн публикаций, 28,4% от общемирового объема), США (614 000, 16,7%) и Индия (275 000, 7,5%).
В России выросла доля публикаций, не относящихся к естественным и точным наукам. Так, если в 2010 г. 87% всех работ были связаны с этой областью знаний (одна публикация может относиться сразу к нескольким направлениям), то к 2023 г. их стало уже 70%. В то же время, из данных сборника видно, что с 2010 г. зафиксирован наименьший прирост числа новых публикаций по естественным и точным наукам – 121%. При этом число публикаций авторов, занимающихся медицинскими науками, выросло в 6,4 раза, общественными – в 11,4 раза, а гуманитарными – в 25 раз.
В результате именно гуманитарные дисциплины показали наибольшие темпы увеличения публикационной активности. Так, число работ по искусствоведению в 2023 г. более чем в 100 раз превысило результат 2010 г., по языкам и литературе – в 50 раз, а по философии и религиоведению – в 34.
В абсолютных же цифрах наибольший вес в России по-прежнему у естественных, точных и технических дисциплин: физических (23 500 публикаций), химических (20 800), наук о Земле (19 200), биологических (15 800). Существенный прирост показали также компьютерные и информационные науки – число публикаций выросло с 2500 в 2010 г. до 13 500 в 2023 г.
Российские исследователи в области гуманитарных наук занимают чуть более высокие позиции в рейтинге стран по числу публикаций, чем представители технических специальностей. Так, по истории и археологии российские авторы занимают второе место, а по искусствоведению – четвертое.
Авторы сборника подсчитали, что российские исследователи стали реже публиковаться в наименее цитируемых научных изданиях (входящих в четвертый квартиль рейтинга цитируемости). За период с 2010 по 2023 гг. доля таких публикаций сократилась с 46,7 до 36,2%. Одновременно увеличилась представленность российских работ в более цитируемых изданиях третьего (с 20,6 до 27,5%) и второго (с 11,7 до 15,5%) квартилей. При этом доля публикаций в самых цитируемых и престижных изданиях незначительно снизилась – с 21,1 до 20,9%, хотя в 2022 г. показатель достиг 23,5%.
В 2010-2023 гг. выросли и некоторые показатели качества российских исследований. Так, представленность отечественных работ от общемирового числа высокоцитируемых публикаций увеличилась с 0,7 сразу до 1,3%, а доля цитирований – с 0,9 до 1,4%. При этом отношение средней цитируемости публикаций российских авторов к общемировому показателю снизилось с 0,51 до 0,48 раз.
В 2023 г. почти каждая пятая научная публикация российского автора (19,2 %) была подготовлена в соавторстве с исследователями из других стран. Чаще всего россияне работают с коллегами из Китая (18,6% от всех совместных работ), США (17,2%) и Германии (14,1%). В 2021 г. на КНР приходилось 13,7% совместных публикаций, на Германию – 20%, а на США – 20,1%. В международном соавторстве тогда было написано 23,3% работ.
Патенты
Патентная активность в России, в отличие от публикационной, снизилась, следует из данных сборника. Так, если в 2010 г. в стране регистрировалось 2,01 заявки на изобретения в расчете на 10 000 человек, то в 2023 г. этот показатель сократился до 1,41. За указанный период общее число заявок уменьшилось на 37% (от отечественных заявителей – на 28,2%, а от иностранных – на 56%). В результате доля иностранных заявок на изобретения, поданных в России, снизилась с 48% в 2010 г. до 29,4% в 2023 г. Для сравнения: в Китае на иностранные заявки приходится только 9,3% от их общего числа, в Японии – 24%, в США – 54%, а в Канаде – 89%.
Если общее число заявок за этот период сократилось на 37%, то количество выданных патентов на изобретения в 2010-2023 гг. уменьшилось лишь на 22,8%. Доля выданных иностранным заявителям патентов снизилась с 40 до 38%. В то же время отмечен рост общего числа действующих в России патентов: их количество увеличилось почти на 40% и превысило 250 000.
Всего Россия в 2023 г. заняла 9-е место по патентной активности. В тройку лидеров вошли Китай (свыше 1,6 млн заявок), США (почти 600 000) и Япония (300 000).
В то время как число патентных заявок, поданных учеными из РФ внутри страны снизилось в 2010-2023 гг. на 28,2%, для российских заявителей за рубежом этот показатель вырос на 56,7%. В результате 22,5% всех заявок подается за пределами страны. Для сравнения: китайские исследователи в 2023 г. подали только 7,4% всех заявок за рубежом, индийские – 23,5%, американские – 48%, а израильские – 91%.
Почти 30% всех поданных в 2023 г. заявок на изобретения в России относились к разделу «удовлетворение жизненных потребностей человека» Международной патентной классификации. К нему, в частности, относятся здравоохранение, производство продуктов питания, сельское хозяйство и др.
Иностранные заявители чаще всего подают заявки на изобретения, относящиеся к разделам «текстиль, бумага», «химия, металлургия» и «электричество», а реже всего – к «строительство, горное дело» и «машиностроение, освещение, отопление».