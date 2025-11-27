Где публикуются российские ученые и какие патенты они получают: цифры и графики

Патентная активность в России, в отличие от публикационной, снизилась, следует из данных сборника. Так, если в 2010 г. в стране регистрировалось 2,01 заявки на изобретения в расчете на 10 000 человек, то в 2023 г. этот показатель сократился до 1,41. За указанный период общее число заявок уменьшилось на 37% (от отечественных заявителей – на 28,2%, а от иностранных – на 56%). В результате доля иностранных заявок на изобретения, поданных в России, снизилась с 48% в 2010 г. до 29,4% в 2023 г. Для сравнения: в Китае на иностранные заявки приходится только 9,3% от их общего числа, в Японии – 24%, в США – 54%, а в Канаде – 89%.