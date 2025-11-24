От вузов до НКО: секторы российской науки в цифрах и графиках

Общее количество организаций, занятых исследованиями и разработками, выросло в России в 2010-2023 гг. на 18% – до 4125. При этом если в 2010 г. и на государственный, и на предпринимательский сектор приходилось по 40% всех организаций, то в 2023 г. их доли составили 36,5 и 32,5% соответственно. Доля вузовского сектора выросла с 17,7 до 26,3%, а НКО – с 2 до 4,8%. Число же исследователей, в отличие от организаций, сократилось (с 2010 г. на 8,1%, а с 2000 г. – на 20,4%) и составило в 2023 г. 338 900 человек. Это почти 50% от всего персонала, занятого исследованиями и разработками (670 614 человек). О причинах явления ранее писали «Ведомости».