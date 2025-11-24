От вузов до НКО: секторы российской науки в цифрах и графиках

От вузов до НКО: секторы российской науки в цифрах и графикахБольше половины молодых исследователей работают с предпринимателями
Половина всех российских исследователей, в том числе 56% ученых в возрасте до 35 лет, работает в предпринимательском секторе науки, следует из данных статистического сборника «Индикаторы науки: 2025», подготовленного экспертами Института статистических исследований и экономики (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в партнерстве с Минобрнауки России и Росстатом. Подавляющая часть затрат в этой области, ответственной за 80% всех конструкторских и опытных разработок в стране, связана с реализацией приоритетных направлений развития технологий. О том, чем отличаются друг от друга секторы науки в России, – в инфографике «Ведомостей».
Авторы сборника выделяют четыре сектора науки:
государственный – в него входят организации министерств и ведомств, обеспечивающие управление государством и удовлетворение потребностей общества в целом, а также НКО, полностью или в основном финансируемые и контролируемые правительством;
предпринимательский – все организации и предприятия, чья основная деятельность связана с производством продукции или услуг в целях продажи, в том числе находящиеся в собственности государства, а также частные НКО, обслуживающие эти организации;
сектор высшего образования – все образовательные организации высшего образования, а также ассоциированные с ними научно-исследовательские институты, экспериментальные станции и клиники;
сектор НКО – частные организации, не ставящие своей целью получение прибыли (профессиональные общества, общественные организации и т.д.), и частные индивидуальные организации.
Общее количество организаций, занятых исследованиями и разработками, выросло в России в 2010-2023 гг. на 18% – до 4125. При этом если в 2010 г. и на государственный, и на предпринимательский сектор приходилось по 40% всех организаций, то в 2023 г. их доли составили 36,5 и 32,5% соответственно. Доля вузовского сектора выросла с 17,7 до 26,3%, а НКО – с 2 до 4,8%. Число же исследователей, в отличие от организаций, сократилось (с 2010 г. на 8,1%, а с 2000 г. – на 20,4%) и составило в 2023 г. 338 900 человек. Это почти 50% от всего персонала, занятого исследованиями и разработками (670 614 человек). О причинах явления ранее писали «Ведомости».
Половина всех российских исследователей (почти 169 500 человек) работают в предпринимательском секторе, еще 35,5% – в госсекторе (120 420), 14,1% – в вузовском (47 800), а 0,4% – в НКО (1200). В государственном секторе (рост числа организаций на 7,5%) их количество снизилось на 8,6%, а в предпринимательском (снижение числа организаций на 4,7%) – на 14,3%. Одновременно с увеличением числа организаций в вузовском секторе и секторе НКО (на 76 и 180% соответственно) выросло и число работающих в них исследователей: на 23,7% в вузах и на 59,7% – в НКО.
С 2010 г. существенно выросла доля персонала с высшим образованием, занятого наукой и разработками (включая техников и вспомогательный персонал). При этом разница между секторами коррелирует с долей исследователей от всего персонала. Так, в вузовском секторе, где их 65,4%, доля сотрудников с высшим образованием достигла 88,3%, а в государственном и частном (доля исследователей в обоих составляет 49%) – 76,3 и 74,9% соответственно.
В России число исследователей с учеными степенями с 2010 г. сократилось с 105 114 до 92 601 человека (всего -12%). При этом динамика по секторам науки неравномерна: если в государственном их число снизилось на 14%, в предпринимательском – почти на 50%, то в вузовском выросло на 34,7%. Всего же почти 44% всех исследователей в госсекторе имеют высшую степень, а в вузовском – 58%. В предпринимательском их доля составляет лишь 7,1%.
44% всех исследователей в России младше 39 лет, а возраст 31,5% – до 35 лет включительно. Свыше 56% из них работают в предпринимательском секторе. Этот же сектор является самым «мужским»: доля исследователей-мужчин в нем – 67% (в государственном – 57%, в вузовском – 53%).
В 2021-2023 гг. предпринимательский сектор показал наилучшую динамику по увеличению исследовательского штата: если в 2021 г. на работу было принято меньше людей, чем выбыло, то в 2022-2023 гг. ситуация стала обратной. В 2023 г. в организации науки после окончания вузов устроились 15 100 человек, из них на исследовательские позиции – 8900 человек.
В 2010-2023 гг. наименьшими темпами росли зарплаты персонала в организациях предпринимательского сектора: если в 2010 г. эти сотрудники получали больше своих коллег из других секторов, то в 2023 г. – уже меньше. Наибольшими темпами выросли зарплаты персонала, занятого исследованиями в секторе НКО.
Совокупные внутренние затраты организаций на исследования и разработки в 2010-2023 гг. выросли более чем втрое, превысив 1,6 трлн руб. В постоянных ценах 2010 г. рост за этот период составил 12,5% (588,6 млрд руб.). При этом затраты предпринимательского сектора выросли всего на 3,2%, в то время как государственного – на 20,4%, высшего образования – на 46%, а НКО – почти на 200%. В результате доля предпринимательского сектора от совокупных затрат на науку в России с 2010 г. сократилась с 60,5 до 55,5%.
Средства государства остаются ключевым источником финансирования исследований и разработок в России. Вместе с этим с 2010 г. произошло заметное снижение доли бюджетных средств в финансировании организаций предпринимательского (с 64,2 до 54%) и вузовского (с 68,8 до 61,2%) секторов науки. Происходит это за счет увеличения доли средств самого бизнеса для предпринимательского сектора и вузов – для вузовского. Кроме того, существенно снизилась роль иностранного финансирования для всех секторов.
Бюджетные субсидии на выполнение госзадания в сфере науки выделяются преимущественно организациям государственного сектора, а на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – предпринимательского.
В структуре затрат организаций доминирующую роль играют расходы на оплату труда, при этом в государственном секторе на них приходится 48%, а в предпринимательском – 37%.
Кроме того, в государственном секторе гораздо большими темпами росли капитальные затраты на оборудование, а также земельные участки и здания.
Организации предпринимательского сектора, в отличие от государственного и вузовского секторов, выполняют преимущественно конструкторские, проектные, технологические и опытно-экспериментальные разработки, которые имеют очевидный потенциал генерации прибыли. В результате в предпринимательском секторе на такие работы приходится 90% всех затрат на исследования и разработки. В государственном секторе 39% расходов идет на фундаментальные исследования и 33% – на разработки, а вузы 54% затрат направляют на прикладные исследования и 34% – на фундаментальные.
В соответствии с тратами исследователи в разных секторах занимаются разными науками. Так, в предпринимательском секторе 90% всех исследователей заняты техническими дисциплинами и еще 9% – естественными.
В результате фундаментальными исследованиями в России занимаются преимущественно организации государственного сектора. Доля вузов с 2010 г. от объема затрат на такие исследования выросла с 14,2 до 22%, а доля предпринимательского сектора – сократилась с 17,7 до 4,8%.
Госсектор остается лидером и по части затрат на прикладные исследования, увеличив свою долю с 33,6 до 44,3%. Доля же предпринимательского сектора, который был лидером в 2010 г., сократилась с 46,6 до 25,2%.
В объеме всех затрат на разработки доля предпринимательского сектора выросла с 77,7 до 81%, а остальных секторов – снизилась.
Предпринимательский сектор отличается от государственного и вузовского также более активным участием в работах разных типов организаций. Так, если в госсекторе 93% всех затрат приходится на научно-исследовательские структуры, а в секторе высшего образования – на вузы, то в предпринимательском 39% трат идут на научно-исследовательские, 24% – на конструкторские и технологические организации, а еще 20% – на предприятия промышленного производства.
Организации предпринимательского сектора играют доминирующую роль в затратах на разработку ископаемых энергетических технологий (77,1%) реализацию приоритетных направлений развития науки и технологий (52,6%), а также развитие цифровых технологий (50,2%). На госсектор же приходится большая доля затрат на исследования в области энергетики (45,1%) и разработку энергетических технологий (46%).