Главная / Политика /

В Кремле назвали время старта переговоров Путина с Орбаном

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле 28 ноября после 13:00 мск. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что пресс-подход по итогам переговоров не планируется.

«Какие-то будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы. Больше ничего не планируется», – уточнил он.

28 ноября стало известно, что Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Перед вылетом премьер-министр назвал главной целью визита обеспечить Венгрии стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь 2026 г. Орбан говорил, что в беседе с президентом РФ «неизбежно» будет затронута и тема переговоров по Украине.

Днем ранее Путин подтвердил контакты с Венгрией по возможной встрече с Орбаном в столице России.

