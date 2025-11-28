В Кремле назвали время старта переговоров Путина с Орбаном

28 ноября стало известно, что Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Перед вылетом премьер-министр назвал главной целью визита обеспечить Венгрии стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь 2026 г. Орбан говорил, что в беседе с президентом РФ «неизбежно» будет затронута и тема переговоров по Украине.