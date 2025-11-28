В Кремле назвали время старта переговоров Путина с Орбаном
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле 28 ноября после 13:00 мск. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что пресс-подход по итогам переговоров не планируется.
«Какие-то будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы. Больше ничего не планируется», – уточнил он.
28 ноября стало известно, что Орбан вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Перед вылетом премьер-министр назвал главной целью визита обеспечить Венгрии стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь 2026 г. Орбан говорил, что в беседе с президентом РФ «неизбежно» будет затронута и тема переговоров по Украине.
Днем ранее Путин подтвердил контакты с Венгрией по возможной встрече с Орбаном в столице России.