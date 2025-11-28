Глава МИД КНР Ван И посетит Россию 1-2 декабря

До этого Ван приезжал в Россию весной 2025 г. 1 апреля он провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Путин попросил передать «дружеский привет» председателю КНР Си Цзиньпину, который планировал посетить Россию 9 мая к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ответ Ван передал Путину привет от председателя КНР и сообщил, что в Китае ожидают визита российского президента на празднование победы над Японией во Второй мировой войне в конце августа – начале сентября.