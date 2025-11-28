Газета
Глава МИД КНР Ван И посетит Россию 1-2 декабря

Ведомости

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 1–2 декабря для участия в двусторонних консультациях по стратегической безопасности. Об этом со ссылкой на МИД КНР сообщило агентство «Синьхуа».

Издание уточняет, что визит состоится по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.

До этого Ван приезжал в Россию весной 2025 г. 1 апреля он провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Путин попросил передать «дружеский привет» председателю КНР Си Цзиньпину, который планировал посетить Россию 9 мая к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ответ Ван передал Путину привет от председателя КНР и сообщил, что в Китае ожидают визита российского президента на празднование победы над Японией во Второй мировой войне в конце августа – начале сентября.

В ходе апрельских встреч Ван отмечал, что регулярные контакты лидеров способствуют укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества между странами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда назвал 71-летнего министра «старым добрым другом, роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить».

