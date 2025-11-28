Газета
МИД РФ: страны Запада не станут участниками БРИКС

Запад рассматривает БРИКС через призму конфронтации и не намерен менять эту логику, поэтому ни одна из западных стран не станет участником объединения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев в ходе дискуссии площадки клуба «Валдай».

По его словам, «никакая западная страна никогда не войдет в БРИКС», поскольку так называемый «золотой миллиард» продолжает сопротивляться многополярности, стремясь сохранить «удобство и комфорт однополярного мира и исторического доминирующего положения». Князев подчеркнул, что западные страны мыслят в логике блоков – «кто не с нами, тот против нас».

Князев подчеркнул, что БРИКС не является блоком, направленным против кого-либо. «Наша открытая и широкая повестка основана на конструктивном диалоге и сотрудничестве, а не на конфронтации. И это беспокоит наших оппонентов», – заявил он (цитата по ТАСС).

БРИКС – объединение стран с высоким потенциалом экономического роста. Название образовано от заглавных букв первых государств-участников: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.

8 сентября сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС в формате видеоконференции по инициативе Бразилии. На ней обсуждались вопросы торгово-экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества с учетом текущей ситуации в мировой экономике.

