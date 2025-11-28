МИД РФ: страны Запада не станут участниками БРИКС

По его словам, «никакая западная страна никогда не войдет в БРИКС», поскольку так называемый «золотой миллиард» продолжает сопротивляться многополярности, стремясь сохранить «удобство и комфорт однополярного мира и исторического доминирующего положения». Князев подчеркнул, что западные страны мыслят в логике блоков – «кто не с нами, тот против нас».