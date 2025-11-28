Путин и Орбан начали встречу в Кремле

Путин и Орбан начали встречу в КремлеПрезидент РФ отметил взвешенную позицию Будапешта по украинскому вопросу
Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Путин отметил, что отношения Москвы и Будапешта продолжают развиваться, несмотря на все сложности. Он также подчеркнул, что у Венгрии сохраняется взвешенная позиция по Украине.
«У нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы», – сказал Путин.
Кроме того, российский лидер заявил, что за прошлый год у России с Венгрией снизился товарооборот на 23%, прежде всего из-за внешних ограничений.
С российской стороны на встрече участвуют глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. С венгерской – министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар, а также главный советник премьера по вопросам нацбезопасности Марцел Биро.
Венгерское издание «444» процитировало слова Орбана, сказанные перед вылетом в Москву. Премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в беседе с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине.