Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин и Орбан начали встречу в Кремле

Президент РФ отметил взвешенную позицию Будапешта по украинскому вопросу
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин отметил, что отношения Москвы и Будапешта продолжают развиваться, несмотря на все сложности. Он также подчеркнул, что у Венгрии сохраняется взвешенная позиция по Украине.

«У нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы», – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что за прошлый год у России с Венгрией снизился товарооборот на 23%, прежде всего из-за внешних ограничений.

С российской стороны на встрече участвуют глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. С венгерской – министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар, а также главный советник премьера по вопросам нацбезопасности Марцел Биро.

Венгерское издание «444» процитировало слова Орбана, сказанные перед вылетом в Москву. Премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в беседе с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её