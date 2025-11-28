Путин и Орбан начали встречу в Кремле

Венгерское издание «444» процитировало слова Орбана, сказанные перед вылетом в Москву. Премьер назвал главной целью визита – обеспечить его стране стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. По словам Орбана, в беседе с Путиным также «неизбежно» будет затронута тема переговоров по Украине.