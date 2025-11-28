Путин был бы рад встретиться с Трампом в Будапеште

Путин был бы рад встретиться с Трампом в БудапештеПрезидент РФ поблагодарил Орбана за готовность предоставить площадку для переговоров
Президент России Владимир Путин был бы рад встретиться в Будапеште с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава российского государства сказал на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.
«Дональд сказал: у тебя с Виктором хорошие отношения, у меня с Виктором хорошие отношения. И предложил Венгрию как площадку для переговоров. Мы с удовольствием согласились. Если дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому рад», – отметил российский лидер.
Путин также поблагодарил Орбана за отклик на возможную встречу между ним и Трампом именно в Будапеште, подчеркнув, что это было предложение американского лидера.
Запланированные на конец октября переговоры между Путиным и Трампом в Будапеште не состоялись. 22 октября американский президент во время беседы с генсекретарем НАТО Марком Рютте объявил об отмене встречи, пояснив, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.
17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заинтересованы, чтобы наступили подходящие условия для встречи Путина и Трампа.